Lionel Messi visszatér Buenos Airesbe, ezúttal az Inter Miamival

2026.11.13. 16:44
Lionel Messi (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi River Plate Inter Miami
Az októberi, válogatottbeli búcsúmérkőzése után januárban visszatér a Buenos Aires-i Monumental Stadionba Lionel Messi, a világbajnok argentin labdarúgó ezúttal klubcsapatával, az Inter Miamival játszik barátságos találkozót a River Plate-tel.

A nyolcszoros aranylabdás támadó október 6-án a Benin elleni – szintén – barátságos összecsapáson búcsúzott az argentin nemzeti együttestől, amelyben 208-szor lépett pályára és szerzett 126 gólt. A válogatottal 2022-ben volt világbajnok, 2014-ben és idén vb-ezüstérmes, 2021-ben és 2024-ben pedig Copa América-győztes. 

A pályafutását klubszinten még folytató Messi az Inter Miamival január 19-én lép pályára újra hazájában, mégpedig a 38-szoros argentin bajnok River Plate ellen. A szervezők tájékoztatása szerint a kezdeményezés célja, hogy „a kilencven percen túlmutató élményt nyújtson, sportlátványosságot kínáljon, kiegészítve a két klub szurkolóinak szóló változatos programokkal”.

Az összecsapással kapcsolatban az Inter Miami is kiadott egy sajtóközleményt, amelyben hangsúlyozza, hogy „a barátságos mérkőzés a labdarúgás és annak csillagai előtti tisztelgés lesz”. Az amerikai csapat keretében Messi mellett a szintén argentin világbajnok Rodrigo De Paul, a vb-bronzérmes uruguayi Luis Suárez és a brazil Casemiro is szerepel, míg a River Plate-ben Messi korábbi válogatottbeli csapattársai közül Nicolás Otamendi és Thiago Almada is játszik.

Lionel Messi River Plate Inter Miami
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