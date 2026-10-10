Nemzeti Sportrádió

A portugál szövetség fegyelmi eljárást indított Cristiano Ronaldo ellen

2026.10.10. 18:01
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Jorge Jesus (Fotó: Getty Images)
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Portugália Cristiano Ronaldo Jorge Jesus
A Portugál Labdarúgó-szövetség fegyelmi eljárást indított Cristiano Ronaldo ellen, mivel a támadó a harmadik Nemzetek Ligája-találkozó előtt elhagyta a válogatott edzőtáborát, miután összekülönbözött Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal.

Az ötszörös aranylabdás, 234-szeres válogatott játékos a Dánia vendégeként megvívott Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt távozott Koppenhágából és otthagyta a nemzeti együttest, miután – a csatár állítása szerint – Jorge Jesus kétszer is megszegte a szavát és nem tartotta be az ígéretét.

A 41 éves Ronaldo közlése alapján előbb megegyeztek a szakvezetővel abban, hogy a fizikai állapotának megőrzése érdekében kihagyja a Norvégia és a Dánia elleni összecsapásokat, Jesus azonban a norvégok vendégeként végül 2-1-re megnyert találkozó napján közölte vele, hogy harminc perc erejéig mégis pályára fogja küldeni. Ronaldo aztán annak ellenére mégsem játszott, hogy a második félidőben végig melegített.

A Portugália színeiben 146 gólnál járó csapatkapitány hozzátette, később megbeszélést folytatott Jesusszal, akivel abban állapodtak meg, hogy a szövetségi kapitány a következő sajtótájékoztatón tisztázza a történteket. A támadó szerint megegyeztek abban, hogy bocsánatot nem kell kérnie a szakembernek, de végül a sajtótájékoztatón elhangzottak "köszönőviszonyban sem voltak" azzal, amiben a hatszemközti megbeszélésen maradtak.

„Ez volt a második eset, hogy megszegte a szavát. Ezután úgy döntöttem, elhagyom az edzőtábort, és nem várom meg, hogy újabb ígéreteket szegjen meg” – közölte Ronaldo.

A szaúdi al-Nasszr futballistája közleményében bocsánatot kért azért, mert az első norvég meccs után nem köszöntötte a szurkolókat, és magukra hagyta csapattársait. Kiemelte, hogy csapatkapitányként ez a viselkedése súlyosabb megítélés alá esik.

„Tetteim következményeit a Portugál Labdarúgó-szövetségnek kell mérlegelnie és szankcionálnia. Ha fizikailag jó állapotban leszek, és a klubomban játszom – reményeim szerint gólokat szerezve –, a rám kiszabott esetleges eltiltás letöltése után ismét a válogatott rendelkezésére állok majd, hogy – ahogyan eddig mindig – küzdjek és győzelmeket arassak a nemzeti csapat színeiben” – írta Ronaldo.

A négy forduló után százszázalékos, így már biztosan negyeddöntős Portugália az NL utolsó két körében előbb Dániát fogadja november 14-én, három nappal később pedig Wales vendége lesz.

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Jorge Jesus is reagált Cristiano Ronaldo keddi közleményére

A portugálok klasszis csatára arról beszélt, hogy a szövetségi kapitány kétszer is megszegte a neki adott szavát.

„A szövetségi kapitány kétszer szegte meg a szavát” – közleményt adott ki Cristiano Ronaldo

A Nemzetek Ligája-sorozat közben a portugál válogatottat otthagyó klasszis azt is elmondta, hogy ő miben hibázott.

„Én vagyok az edző...” – a portugál kapitány megtörte a csendet Ronaldóról

Jorge Jesus elégedetlenségét fejezte ki azért, mert az újságírók állandóan az ötszörös aranylabdásról – aki a jelek szerint el is hagyta a válogatottat – kérdezik őt.

 

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