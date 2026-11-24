Az FA közleménye az MU honlapja alapján:

„Leny Yoro egymeccses eltiltását eltörölték a kiállítás ellen szóló sikeres kereset nyomán.”

„A Manchester United játékosát azért állították ki, mert nyilvánvaló gólhelyzetet akadályozott meg a Liverpool elleni Premier League-meccsen november 22-én.”

„A független Szabályozó Bizottság a megfelelő időben közzéteszi az írásos indoklását a döntésről.”

Az MU megjegyzi, hogy így Yoro pályára léphet szombaton a Brentford elleni bajnokin az Old Traffordon.