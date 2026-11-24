Eltörölték a kiállított MU-játékos egymeccses eltiltását
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United hivatalos honlapján megjelentette az FA (Football Association) közleményét, miszerint a Liverpool elleni bajnokin kiállított Leny Yorónak nem kell letöltenie az egymeccses eltiltását.
Az FA közleménye az MU honlapja alapján:
„Leny Yoro egymeccses eltiltását eltörölték a kiállítás ellen szóló sikeres kereset nyomán.”
„A Manchester United játékosát azért állították ki, mert nyilvánvaló gólhelyzetet akadályozott meg a Liverpool elleni Premier League-meccsen november 22-én.”
„A független Szabályozó Bizottság a megfelelő időben közzéteszi az írásos indoklását a döntésről.”
Az MU megjegyzi, hogy így Yoro pályára léphet szombaton a Brentford elleni bajnokin az Old Traffordon.
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