„Én vagyok az edző...” – a portugál kapitány megtörte a csendet Ronaldóról

Cristiano Ronaldo Jorge Jesus első mérkőzésén kezdett Wales ellen, a Norvégia elleni találkozón viszont egyetlen percet sem kapott, noha a második félidőben melegített. A portugál sajtóban ezt követően olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a csapatkapitány nem volt elégedett a helyzettel.

Jesus a Dánia elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón azonban azt mondta, beszélt Ronaldóval, és már korábban meghatározta, hogy a támadó a norvégok és a dánok ellen sem kap szerepet: „Igaz, beszéltem vele. Készítettünk egy tervet, ahogy Bruno Fernandessel is, és azt mondtam Cristianónak, hogy sem Norvégia, sem Dánia ellen nem fog játszani. Egy évig dolgoztam vele, szóval jól ismerem. Tökéletesen tisztában vagyok a fizikai állapotával” – mondta Jesus.

A kapitány hozzátette, hogy már az Al-Naszrnál is tudatosan menedzselte Ronaldo terhelését, különösen akkor, amikor háromnaponta kellett mérkőzést játszania a csapatnak. Azt ugyanakkor nem zárta ki, hogy Ronaldo pályára lép Dánia ellen: „Ha mégis szükségünk lesz rá, beáll. Ha nem lesz rá szükség, nem fog. A mérkőzéstől függ” – jelentette ki.

Jesus egyértelművé tette azt is, hogy a portugál válogatottban ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire: „A státusz egy dolog, a szabályok mindenkire ugyanazok. Én vagyok az edző, és azt mondtam a játékosnak, hogy nem fog játszani. Ha harminc percre szükségem lesz rád, játszani fogsz. Ha nem lesz rád szükség, nem játszol. Soha egyetlen játékos sem fogja megváltoztatni az elképzeléseimet. Sem ő, sem senki más a futballban. Egyetlen elnök sem. Soha” – fogalmazott a portugál szakvezető.