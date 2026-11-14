Megalázó portugál vereséggel kezdődött meg a C. Ronaldo utáni korszak

Bár ezen az őszön nem ez volt a portugál válogatott első olyan mérkőzése, amelyiken Cristiano Ronaldo nem lépett pályára, hivatalosan ezen a szombat estén kezdődött meg a CR utáni korszak – finoman fogalmazva nem a legszebben.

Jorge Jesus csapata már korábban biztossá tette, hogy továbbjut a csoportból, ellenben a dánoknak még dolgozniuk kell ezen. A motivációs deficit látszott is a játékon; a vendégek a kezdéstől rámenősebbek voltak, és az első játékrész hajrájában meg is szerezték a vezetést: egy fejpárbaj során a kapu felé tartó labda Rúben Dias karját érintette, Rade Obrenovic játékvezető VAR-ozás után büntetőt ítélt, amelyet Pierre-Emile Höjbjerg magabiztosan értékesített. 0–1

A második játékrész elején aztán úgy istenigazából az asztalra csaptak a dánok, pontosabban Rasmus Höjlund: a Napoli támadója előbb a leshatárról kirobbanva lőtt pazar kapásgólt Mikkel Damsgaard beadásából (0–2), majd az 57. percben gyors akció végén csinált egy cselt a 16-os vonalánál, és jobbal hatalmas lövést küldött a kapu bal oldalába. 0–3

És még nem volt vége… A 75. percben a nem sokkal korábban becserélt Mathias Jensen ívelt be szabadrúgást a jobb oldalról, és az őrizetlenül felugró Joachim Andersen tanári fejest küldött a jobb felső sarokba. 0–4

A végjátékban Bernardo Silva közelről szépített (1–4), de ez nem változtatott a lényegen: magabiztos győzelmükkel a dánok remek pozícióban, hárompontos előnnyel várják a nagy rivális Norvégia elleni csatát a csoport keddi játéknapján. A portugálok utolsó ellenfele Wales lesz idegenben.

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA, 4. CSOPORT

Portugália–Dánia 1–4 (B. Silva 90+3., ill. Höjbjerg 43. – 11-esből, R. Höjlund 50., 57., J. Andersen 75.)

Norvégia–Wales 3–1 (Nusa 59., Schjelderup 68., Haaland 88. – 11-esből, ill. Brooks 79.)