Habár az Eb-mérkőzéseit nem a Burhan Felek Sportcsarnokban játszották, nem volt teljesen ismeretlen a közeg a Vasas-játékosok egy részének, hiszen augusztusban többen is megfordultak ott a válogatottal az Európa-bajnokságon. A kezdőcsapatból Bozóki-Szedmák Réka, Csereklye Zsófia és Zsombók Anna is pályára lépett a törökök ellen, míg a cseresorban Fekete Fanni, Kiss Lilla, Szalai Anna és Zsombók Eszter volt tagja a nemzeti csapatnak. A túloldalon Melissa Vargas, Saliha Sahin, Hande Baladin és Gizem Örge lépett pályára az augusztusi mérkőzésen.

Nem kezdett megilletődötten a Vasas, bár az iramot a török csapat diktálta, 9:8-nál mindössze egy pont volt a különbség a két csapat között. Ezt követően viszont előbb négy, majd gyorsan hat pontra nőtt a különbség. Luca Bucaioni időkéréssel és cserékkel próbálta meg rendezni a sorokat – Kiss Lilla és ugyancsak mezőnyjátékosként Szalai Anna jött be stabilizálni a nyitásfogadást. A különbség már nem is nőtt tovább, és láthattunk is néhány szép megoldást (Zsombók Anna blokk, Kiss Lilla ász) a piros-kékektől, de ahogyan a nyáron, úgy most sem tudták féken tartani a törökök kubaiját, Melissa Vargast (25:18).

A második felvonás forgatókönyve kísértetiesen hasonlított az elsőhöz: ezúttal 7:7-ig tartotta a lépést a Vasas, majd ugyanúgy 17:11-re léptek el a törökök. A gégén még sikerült egy kicsit felzárkózni, de a Fenerbahce játszmagyőzelmét ezúttal sem fenyegette semmilyen veszély (25:20).

A harmadik szett első labdamenete után először (és utoljára) vezetett a meccsen a Vasas, viszont ezúttal csak 5:5-ig tudták tartani a lépést a házigazdákkal. A 16 pontig jutó Karin Sunderlíková, illetve a mindössze ebben a szettben pályára lépő, de így is öt pontot termelő Fekete Fanni próbálta meg ellensúlyozni Vargas pontjait, és aztán Zsombók Anna fogadhatatlan nyitásával sikerült is visszazárkózni háromra. A végjátékban azonban Baladin két ászával megint biztossá vált a törökök előnye. Végül Vargas zárta le a meccset a huszadik pontjával, de a 3:0-s vereség ellenére a Vasasnak sincs oka szégyenkezni (25:20).

NŐI RÖPLABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

FENERBAHCE (török)–VASAS ÓBUDA 3:0 (18, 20, 20)

Isztambul, 1150 néző. V: Stoica (román), Popovics (szerb)

FENERBAHCE: Akman 8, Karasoy 3, BALADIN 10, Ogbogu 5, VARGAS 20, SAHIN 9. Csere: Castillo, Örge (liberók), Özengin. Edző: Stefano Lavarini

VASAS: De Almeida 3, Kuehne 3, Zsombók A. 7, SUNDERLÍKOVÁ 16, Bozóki-Szedmák, Csereklye 2. Csere: Juhár (liberó) Kiss L. 8, Szalai, Zsombók E., Boskó, Fekete F. 5. Edző: Luca Bucaioni

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:2, 5:4, 7:5, 9:8, 13:9, 17:11, 24:16. 2. játszma: 3:1, 3:3, 7:4, 7:7, 11:8, 17:11, 21:13, 22:17, 24:19. 3. játszma: 0:1, 3:2, 4:4, 11:5, 12:8, 15:10, 18:15, 23:17, 24:19

MESTERMÉRLEG

Luca Bucaioni: – Olyan tapasztalat volt ez a mai, ami hasznos abban, hogy jobb csapattá váljunk. Néhány egyéni teljesítmény miatt boldog vagyok, de amikor egy kis nyomást helyzetünk a Fenerre, Vargasnak mindig volt egy extra megoldása. Fontos állomás volt ez az utunkon, tudtunk ma is önbizalmat gyűjteni, és megmutattuk, hogy van bennünk potenciál. Azt is láttuk ugyanakkor, hogy min kell dolgozunk.