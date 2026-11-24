„Személyesen is szeretnék köszönetet mondani Dougnak az elmúlt hónapokban tanúsított elhivatottságáért és kemény munkájáért. Nehéz döntés volt, amelyet alapos mérlegelés után, a Milano HC hosszútávú érdekeit szem előtt tartva hoztunk meg. Doug a kezdetektől fogva részese volt közös utunknak. Egy új szervezet és egy versenyképes csapat felépítése ilyen rövid idő alatt rendkívüli kihívást jelentett, és az ehhez való hozzájárulása őszinte elismerést érdemel. Döntésünk nem csökkenti azt a tiszteletet és megbecsülést, amelyet Doug iránt – mind emberként, mind pedig kiemelkedő karrierrel rendelkező, elismert szakemberként – érzünk. Örökre a klub történelmének része marad” – olvasható Christof Leitner elnök közleményében.

A csapat irányítását az eddigi másodedző, Pekka Kangasalusta veszi át, első meccse ideiglenes vezetőedzőként szerdán lesz a vendég Villachhal szemben.

A Milano HC – amelynek Szélig Viktor a sportigazgatója – az utóbbi 16 találkozójából csak hármat tudott megnyerni, és pillanatnyilag éppen a rájátszásselejtezőt érő tizedik helyen áll.