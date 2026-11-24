A világossal játszó Sindarov és Gukesh háromszori lépésismétlés után állt fel az asztaltól fél-fél ponttal. Ezt a típusú remit a szabályok szerint a játékosok igénylésére a versenybírónak kellett megítélnie.

Szerdán a második partiban Gukesh vezetheti a világos bábukat.

Az első játszmát ide kattintva lehet megnézni.

„Úgy érzem, magas színvonalú parti volt – értékelt Gukesh. – Végig döntetlen körülinek tűnt az egész. Ahogy lenni szokott, kisebb problémákat meg kellett oldani, de mindketten jó játszmát vívtunk.”

Sindarov elismerte, hogy megpróbálta kihasználni jelentős időelőnyét, de a további játékkal járó kockázatok nagyobbak voltak, mint a várható előnyök.

SAKK, VILÁGBAJNOKI DÖNTŐ, GENF

1. játszma (még 13 van hátra)

Javokhir Sindarov (üzbég, 2782)–Dommaraju Gukesh (indiai, 2710) döntetlen