Sallai nélkül fogadja az El-győztest a Galata, a sarkkörön túl játszik a LASK – BL-eredménykövető
A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz ötödik fordulójának kedd kora esti műsorsávjában a Galasaray az Aston Villát, míg a Bodö/Glimt a LASK-ot fogadja. Később pályára lép a rekordbajnok Real Madrid és az előző idénybeli döntős Arsenal is. Kövessék a nap eredményeit folyamatosan frissülő cikkünk segítségével!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Bodö/Glimt (norvég)–Linzer ASK (osztrák) 0–0
Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) 0–0
Később
21.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Como (olasz)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)
21.00: Feyenoord (holland)–FC Porto (portugál) (Tv: RTL+)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: RB Leipzig (német)–Lens (francia) (Tv: RTL+)
21.00: Real Madrid (spanyol)–PSV (holland) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)
ÉLŐ EREDMÉNYKÖVETŐ
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