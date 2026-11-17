DÁNIA–NORVÉGIA

Portugália legyőzése után ott folytatták a dánok, ahol szombaton abbahagyták. Negyedóra sem kellett Pierre-Emile Höjbjergéknek, hogy már kettővel is vezessenek a norvégok elleni északi derbin. A gólok sorát ezúttal Rasmus Höjlund nyitotta, aki egy kapitális védelmi hibát kihasználva rúgta be a labdát az üres kapuba. Majd a csapatkapitány is beköszönt, ezúttal fejjel volt eredményes. Erling Haaland révén pedig visszajöttek a meccsbe a norvégok, a Manchester City csatárának első gólját ugyan kezezés miatt elvették, pár perccel később viszont – Martin Ödegaard remek letámadását követően – karrierje egyik legkönnyebb gólját szerezte, csak az üres kapuba kellett passzolnia.

Nyomtak, nyomtak a második félidőben a norvégok, ennek pedig meg is lett az eredménye. Előbb Ödegaard egyenlített, majd a hosszabbításban egy kezezés miatt Haaland büntetőt végezhetett el, és nem hibázott, kíméletlenül vágva be a labdát a bal alsó sarokba. A drámai végjátékban nyerő norvégok – a dánokhoz hasonlóan – kilenc ponttal végeztek, ám az egymás elleni jobb eredmények miatt odaértek a második helyre, és készülhetnek a kieséses szakaszra.

Egy kis stat: Erling Haaland 61. meccsén lépett pályára, és már 68 gólos a norvég válogatottban. 2–3

Erling Haaland a hosszabbításban is higgadt maradt (Fotó: Getty Images)

WALES–PORTUGÁLIA

Csúfos vereséget követően igyekezett javítani a portugál válogatott, amely a csoportelsőség megtartásáért lépett pályára Cardiffban. Joao Neves magas labdaszerzése nyomán már a 11. percben előnybe kerültek, a Paris Saint-Germain középpályása zavarta meg a walesiek labdakihozatalát, Bruno Fernandes elé tálalt, aki a tizenhatos előteréből a jobb felsőbe tekert. Sokáig azonban nem élvezhették az előnyt a vendégek, két perccel később már 1–1 állt az eredményjelzőn, David Brooks vette be Diogo Costa kapuját. Egy pillanatra azért felhördült a stadion, ugyanis Harry Wilson kilépését a videóbírónak vizsgálnia kellett, de António Silva sarka még pont megmentette a Leeds United támadóját – és a walesi gólt.

Az első félidő végén a hazaiak a vezetést is megszerezték, egy kontránál ezúttal Diogo Dalot ragadt be, a Pedro Neto mögött meginduló Sorba Thomas pedig nemcsak kilépett, hanem higgadtan el is lőtte a labdát Costa mellett a hosszúba. Erre a gólra is gyorsan érkezett a válasz, Trincao bal oldali beadásánál Neto levált a védőjéről, majd a vetődő Danny Ward mellett a kapuba lőtt.

Cristiano Ronaldo visszavonulása óta először szerzett gólt hetes mezben játszó portugál, a 70. percben a csereként beálló Carlos Forbs Arjen Robbenre hajazó betörés után lőtte ki a hosszú alsót. Neto nem sokkal később gondoskodott arról, hogy ne tudjanak megnyugodni a vendégek, két percen belül kétszer is összehozott egy-egy sárga lapos szabálytalanságot, így a kiállítás sorsára jutott. Ennek ellenére kitartottak vendégek, és magabiztosan megnyerték a csoportjukat. 2–3

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

A-LIGA, 4. CSOPORT

Dánia–Norvégia 2–3 (Höjlund 11., Höjbjerg 14., ill. Haaland 31., 90+6. – a másodikat 11-esből, Ödegaard 84.)

Wales–Portugália 2–3 (Brooks 13., S. Thomas 40., ill. B. Fernandes 11., P. Neto 43., Forbs 70.)

Kiállítva: P. Neto (74.)