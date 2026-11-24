A paraguayi székhelyű CONMEBOL sajtóközleményéből kiderül, hogy a 2028. június 9. és július 9. között megrendezendő tornán 16 válogatott vesz részt, tíz Dél-Amerikából, hat pedig a CONCACAF-zónából, vagyis Észak- és Közép-Amerikából, illetve a Karibi-térségből.

A Copa América a különböző válogatottak számára kiírt legrégebbi futballtorna, amelyet 1916 óta rendeznek meg, az Egyesült Államok pedig 2016 és 2024 után harmadszor lesz házigazda.