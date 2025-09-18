Nemzeti Sportrádió

Miami: Javier Mascherano Pintér Dánielről beszélt

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
2025.09.18. 06:54
Javier Mascherano stratégiai megfontolásból nem küldte pályára Pintér Dánielt (Fotó: Getty Images)
Javier Mascherano Pintér Dániel MLS Inter Miami
A Seattle ellen nem lépett pályára az Inter Miamiben Pintér Dániel, a támadó helyzetéről a csapat vezetőedzője, Javier Mascherano beszélt.

A Charlotte elleni (0–3) debütálás után szerdán nem lépett pályára a Seattle Sounders ellen 3–1-re megnyert mérkőzésen Pintér Dániel, pedig a szakértők szinte biztosak voltak benne, Javier Mascherano ezúttal is beveti a fiatal támadót. Az Inter Miami Lionel Messi vezérletével magabiztosan győzte le a Seattle-t, a 194-szeres argentin válogatott gólt is szerzett, ám a szakmai stáb a hajrában nem a 18 esztendős magyar támadót, hanem a 19 éves, a nyáron igazolt ugyancsak argentin Mateo Silvettit küldte pályára.

 

23 órája

Pintér Dániel a cserepadról figyelt, Messi és Jordi Alba is betalált a Seattle ellen

A Ligák Kupája-vereségért visszavágó Inter Miami soraiban nem léphetett pályára a hárommeccses eltiltását töltő Luis Suárez.

A lefújást követően Javier Mascherano a Chase Stadionban Pintér Dániel helyzetéről is beszélt.

„Sajnos nagyon kevesen vagyunk – így az Inter Miami vezetőedzője. – A Seattle ellen tizenhét labdarúgó állt rendelkezésemre, köztük egy kapus. Négyen sérülés, egy játékosunk eltiltás miatt nem játszhatott. Szívesen csapatba állítottam volna Pintér Dánielt, csakhogy akkor a következő mérkőzésen már nem számíthatnék rá. A hétvégén a DC United ellen fontos találkozó vár ránk, ezúttal stratégiai döntést kellett hoznom.”


Pintér Dániel az MLS-ben érvényben lévő szabály miatt nem játszott, hiszen a második csapat futballistái mindössze két tétmérkőzésen léphetnek pályára a felnőtt csapatban, azt követően a klubnak döntenie kell, vagy új szerződést köt a tehetséggel, vagy visszaküldi a második csapathoz. Pintér a hétvégén a DC United ellen alighanem ismét pályára lép az Inter Miamiben.

Inter Miami–Seattle Sounders 3–1 (Alba 12., Messi 41., Fray 52., ill. Vargas 69.)

