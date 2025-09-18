Miami: Javier Mascherano Pintér Dánielről beszélt

A lefújást követően Javier Mascherano a Chase Stadionban Pintér Dániel helyzetéről is beszélt.

„Sajnos nagyon kevesen vagyunk – így az Inter Miami vezetőedzője. – A Seattle ellen tizenhét labdarúgó állt rendelkezésemre, köztük egy kapus. Négyen sérülés, egy játékosunk eltiltás miatt nem játszhatott. Szívesen csapatba állítottam volna Pintér Dánielt, csakhogy akkor a következő mérkőzésen már nem számíthatnék rá. A hétvégén a DC United ellen fontos találkozó vár ránk, ezúttal stratégiai döntést kellett hoznom.”



Pintér Dániel az MLS-ben érvényben lévő szabály miatt nem játszott, hiszen a második csapat futballistái mindössze két tétmérkőzésen léphetnek pályára a felnőtt csapatban, azt követően a klubnak döntenie kell, vagy új szerződést köt a tehetséggel, vagy visszaküldi a második csapathoz. Pintér a hétvégén a DC United ellen alighanem ismét pályára lép az Inter Miamiben.

MAJOR LEAGUE SOCCER

Inter Miami–Seattle Sounders 3–1 (Alba 12., Messi 41., Fray 52., ill. Vargas 69.)