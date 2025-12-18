Luis Suárez szerződést hosszabbított Miamiban – hivatalos
Luis Suárez meghosszabbította 2025 végén lejáró szerződését, így a következő bajnokságban is az Inter Miami labdarúgója marad.
Luis Suárez 2024 elején érkezett a brazil Grémiótól az Inter Miamihoz, ahol azóta 87 mérkőzésen szerepelt, és ezeken 71 gólban vállalt szerepet.
A 2025-ös MLS-idényben a 38 éves uruguayi támadó 32 mérkőzésen tíz gólt szerzett és tizenegy gólpasszt adott.
Korábban az Inter Miami bejelentette, hogy Lionel Messi is meghosszabbította a szerződését, míg Jordi Alba és Sergio Busquets befejezte pályafutását a bajnoki cím megszerzése után.
