Luis Suárez szerződést hosszabbított Miamiban – hivatalos

2025.12.18. 09:31
Luis Suárez újabb egy évre írt alá (Fotó: Getty Images)
Luís Suárez MLS Inter Miami
Luis Suárez meghosszabbította 2025 végén lejáró szerződését, így a következő bajnokságban is az Inter Miami labdarúgója marad.

Luis Suárez 2024 elején érkezett a brazil Grémiótól az Inter Miamihoz, ahol azóta 87 mérkőzésen szerepelt, és ezeken 71 gólban vállalt szerepet.

A 2025-ös MLS-idényben a 38 éves uruguayi támadó 32 mérkőzésen tíz gólt szerzett és tizenegy gólpasszt adott. 

Korábban az Inter Miami bejelentette, hogy Lionel Messi is meghosszabbította a szerződését, míg Jordi Alba és Sergio Busquets befejezte pályafutását a bajnoki cím megszerzése után.

 

 

