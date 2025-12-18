Sorozatban tizedszer a Dallas Cowboys a világ legértékesebb csapata, Szoboszlai klubja a 48.

Az üzleti magazin csütörtökön közölte a friss listát, amelyen egymás után a tizedik évben végzett az élen a Cowboys, annak ellenére is, hogy az együttes közel 30 éve nem szerzett bajnoki címet. Az együttes értéke 13 milliárd dollár, ami 29 százalékkal több, mint tavaly.

A második helyen 11 milliárd dollárral a tengerentúli kosárlabdaligában (NBA) érdekelt Golden State Warriors zárt, míg a lista harmadik helyét a Los Angeles Rams (NFL) szerezte meg 10.5 milliárd dollárral.

A legjobb ötben még egy NFL- (New York Giants, 10.1 milliárd) és egy NBA-csapat (Los Angeles Lakers, 10 milliárd) szerepel, előbbi liga 32 együtteséből 30 ott van a legjobb ötvenben, amelyben az NBA-ből 12 klub kapott helyet. A további nyolc pozíciót a profi baseball-ligából (MLB), a Formula–1-ből, a spanyol, illetve az angol labdarúgó-bajnokságból foglalja el két-két együttes.

A listán szereplő négy labdarúgócsapat között ott van a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool (5.4 milliárd dollár, 48.) mellett a Real Madrid, a Manchester United és a Barcelona is. Ez a szám a korábbi héthez képest visszaesés: a Manchester City, a Bayern München és a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain került ki a legjobbak közül.

A labdarúgóklubok között a Real Madrid áll a legelőkelőbb helyen, 6.75 milliárd dolláros értékkel a huszadik, míg a Formula–1-es alakulatok közül a tavaly a rangsorban még nem szereplő Ferrari (6.5 milliárd dollár) a 26. legértékesebb.