Pelikán János szerint az idei volt a legjobb éve

A 30 éves bringás az MTI-nek elmondta, Kummer Zoltán tulajdonossal a tavalyi időfutam-bajnokság előtt kezdtek el arról beszélgetni, hogy hozzanak létre egy együttest. Ezt követően a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Dér Zsolt – aki sporttanácsadó a TUS-nál – két-három hónap alatt „felhajtotta” a csapat versenyzőit, ám egy kontinentális istálló indítása nem csupán ebből áll, komoly háttérmunka kell ahhoz, hogy bejegyezzék a sportág nemzetközi szövetségénél (UCI).

„Szerintem egészen egyedülálló, hogy három hónap után ott tudtunk lenni januárban a spanyolországi edzőtáborban, megvolt a technika, a bicikli és tudtunk csapatként működni” – fogalmazott Pelikán, akinek ugyan 2024-ben nem jött össze az időfutambajnoki cím – harmadik lett Peák Barnabás és Valter Attila mögött –, idén meglett a hőn áhított bajnoki trikó.

„Nagyon szerettem volna megadni ezt a csapatnak, hogy ha már tavaly nem sikerült újra megnyerni az országos bajnokságot, akkor idén abból is tanulva, sokkal többet edzve, csak erre koncentrálva sikerüljön” – emelte ki a kerékpáros, aki az elmúlt évben még fotósként dolgozott és amellett edzett, amennyi lehetősége volt rá. Az idei éve viszont csak a kerékpározásról szólt, és bár kétszer betegség hátráltatta, a szezon számára legfontosabb, májusban kezdődő részében nagyon jó időszaka volt, akkor „rendesen haladt a bicikli”.

A májusi Tour de Hongrie-n Pelikán két napig viselte a legjobb magyart megillető fehér trikót, a viadal kapcsán leginkább az maradt meg benne, hogy milyen gyorsan eltelt.

„Itthon versenyezni teljesen más érzés, mint külföldön” – hangsúlyozta Pelikán, aki szerint a United Shipping a legerősebb sorával vett részt a százéves magyar körversenyen, amin nagyon jól teljesített. Örömmel töltötte el, hogy rögtön az első szakaszon sikerült végrehajtania a tervet, azaz hogy nagy harc árán, de bekerült a szökésbe és magára ölthette a fehér trikót.

„Ez álomszerű forgatókönyv volt, mindenki nagyon örült, hogy ott állhattam a díjátadón a dobogón a megkülönböztető mezben” – mondta. Hozzátette, meglátása szerint az még nagyobb dolog volt, hogy végig a csapatnál maradt a trikó, amelyet a kékestetői királyetap után a végül az összetettben hetedikként záró Feldhoffer Bálint vett át tőle.

„Egy ilyen mezőnyben a hetedik hely elképesztő eredmény. Mondhatnánk, hogy csak csak azon múlt, a Kékesre hogyan ment fel, de az esztergomi utolsó szakasz is nagyon hektikus volt, a kis körökben ha bármi történik, húszon kívül találhatta volna magát, annyira szoros volt az állás. De jól tartotta magát az egész csapat, együtt tudtunk mozogni a mezőnyben. Visszatekintve a Tour de Hongrie az egyik fő célunk és a fő eredményük is volt” – jelentette ki.

Pelikán tekert korábban külföldön a kontinentális szintű osztrák Amplatz-BMC-nél és az egy kategóriával magasabban jegyzett olasz Androni Giocattoli-Sidermecben is, bevallása szerint csupán az előbbinél töltött első, 2016-os szezonjában érezte olyan jól magát, mint idén.

„Ez a legjobb évem ilyen szempontból is” – hangsúlyozta Pelikán, aki 2016 és 2017 után idén harmadszor lett időfutambajnok, jövőre pedig negyedszer is a dobogó tetejére szeretne állni.

„A csapatnak idén is kiemelt versenye lesz a Tour de Hongrie” – tette hozzá a 2026-os célokkal kapcsolatban.

Az esztendőt 12 győzelemmel záró United Shipping keretében jelentős változás, hogy jövőre Feldhoffer és a szerb Mihajlo Stolic a – januártól Valter Attilát is foglalkoztató – Bahrain Victorious utánpótlássorának tagja lesz, viszont a pótlásukra érkezett egy görög sprinter és egy cseh hegyimenő, akik reményei szerint eredményesen át tudják majd venni a helyüket.

„Továbbra is itt lesz Fetter Erik és jönnek fel a fiatalok is egyre jobban: Pakot András, Tóth Márkó és Vas Barnabás is azért vannak itt, mert tehetségesek és nagy potenciál van bennük” – fogalmazott Pelikán. – „Én és a csapat is nagyon várjuk a jövő évet, mindenki motivált, minden adott egy még jobb esztendőhöz!”