Közel az aláírás, az Inter Miami mindent megtesz Messi maradásáért

A forrás szerint a felek a tárgyalások utolsó szakaszában járnak, és a megállapodás hamarosan megszülethet. Amint Lionel Messi és az Inter Miami elfogadja a feltételeket, a szerződést a Major League Soccer elé terjesztik végső jóváhagyásra.
Bár korábban felmerültek hírek arról, hogy Messi más ligák klubjaival is kapcsolatba kerülhet, a Miami és az argentin csapatkapitány is többször hangsúlyozta, hogy szeretnék folytatni együttműködésüket a pályán és azon kívül is.
Messi először 2023. július 15-én írt alá az Inter Miamihoz, két és fél évre szóló szerződéssel, amely a 2025-ös idény végéig tart. Azonnali hatást gyakorolt a klubra: néhány héttel debütálása után elhódította az Interrel a 2023-as Ligák Kupáját. Érkezése óta a Miami ligarekordot állított fel a legtöbb szerzett ponttal egy idényben, és megnyerte a 2024-es Supporters’ Shieldet is.
2025-ben Messi 36 mérkőzésen lépett pályára az Inter Miami színeiben, és összesen 28 gólt szerzett, valamint 14 gólpasszt adott minden sorozatot figyelembe véve. Jelenleg ő a csapat legeredményesebb góllövője.
Az Inter Miami társtulajdonosa, Jorge Mas korábban az ESPN-nek elmondta: a klub mindent meg fog tenni azért, hogy Messi jól érezze magát, és szívesen írja alá az új szerződést, valamint szeretnék, hogy Messi Dél-Floridában fejezze be pályafutását.