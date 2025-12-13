Új szerződést írt alá a Szeged beállója – hivatalos

„Komplex játékos, aki védekezésben és támadásban egyaránt fontos szerepet tölt be, ami a modern kézilabda egyik alapja. Nagy öröm számunkra, hogy továbbra is velünk marad” – fogalmazott Szűcs Ernő Péter, a klub elnöke.

Jérémy Toto 2024 nyarán érkezett Szegedre a francia Nantes-tól, és rövid idő alatt stabil tagja lett a csapatnak. Az NB I-ben és a Magyar Kupában eddig 44 mérkőzésen lépett pályára szegedi színekben, ezeken 84 gólt szerzett, míg a Bajnokok Ligájában 35 találattal járult hozzá a csapat sikereihez. Legnagyobb közös eredményük eddig az MK-győzelem.

A szerződéshosszabbítás alkalmából a klub egy különleges kisfilmmel is készült, amelyben a „Jerry” becenévre hallgató játékos saját, érzelmes hangvételű szövegét mondja el anyanyelvén. Toto vallomásában hangsúlyozta: Szeged számára már jóval több, mint egy klub, a város, a közeg és a szurkolók szeretete pedig alapjaiban formálta őt játékosként és emberként is.

„A történetnek nincs vége. Még nagyobb fejezeteket fogunk írni, még nagyobb pillanatokat fogunk megélni. Együtt. Egészen 2028-ig” – zárta gondolatait a francia beálló.