Zombori Sándor bombagólját Bolíviában is emlegethetik a mai napig
SZÜLŐVÁROSÁBAN, a Pécsi Dózsában kezdett futballozni, az élvonalban a Pécs–Dunaújváros (2:0) mérkőzésen mutatkozott be 1969. október 12-én, a 76. percben állt be Daka László helyére. Első NB I-es gólját a Rába ETO ellen (1–3) szerezte 1972-ben, a Mecsekalján 102 bajnokin 21-szer volt eredményes. Középpályásként a pálya minden pontján feltűnt, ezért is hívta a Vasas, a Fáy utcában bajnoki címet (1977) és MNK-t nyert (1981), 214 NB I-es meccsén negyven gólt szerzett. Az aranyat hozó évad után Illovszky Rudolf így látta: „Zombori megszokta a Vasas-stílust és nagyszerűen segít azt kibontakoztatni.”
|ZOMBORI Sándor
Született: 1951. október 31., Pécs
A bal oldali középpályások között harmadik lett (6.058-as osztályzatátlaggal) a Népsportnál. A válogatottba Baróti Lajos állította be, a Bolívia elleni 1977-es vb-pótselejtezőn (6–0) hatalmas gólt lőtt. Zombori Sándor korábban egy nyilatkozatában elmondta, tartottak az ellenféltől: „Semmit sem tudtunk Bolíviáról, csak azt, hogy dél-amerikaiak. A pályán aztán kiderült, hogy nincs félnivalónk.”
Részt vett az 1978-as argentínai világbajnokságon, a magyar válogatott játékosai közül ő nyújtotta a legjobb játékot, a franciáknak szép gólt lőtt (1–3). Az 1982-es vb-kvalifikációban Mészöly Kálmán már nem számított rá. Három idényre a francia Montpellier légiósa lett (80 meccs/4 gól), és a klubnál – amelyben olyan játékosokkal szerepelt együtt, mint a fiatal Laurent Blanc vagy a később szintén a francia nemzeti csapatig jutó Gérald Passi – mindvégig nagy tisztelet övezte, ezt követően játékosmegfigyelőként segítette az egyesületet, aktív szerepet vállalt Törőcsik András és Kiss László leigazolásában.
|VÉLEMÉNYEK
„Abszolút kétlábas volt, és középpályásként átlagon felüli munkabírásával Magyarországon megelőzte korát. Nem mellesleg gyönyörű, egyben fontos gólokat lőtt” – Izsó Ignác, korábbi csapattárs a Vasasból
„IIlovszky Rudi bácsi nagyon jól kitalálta, hogy kell egy ilyen játékos, mint ő. A védekezésben kemény volt, és a támadásvezetésben is otthonosan mozgott” – Komjáti András, korábbi csapattárs a Vasasból
Karrierje után a Nemzeti Sport munkatársa, később pedig a Sport TV szakértője volt, alig több mint fél évtizeddel ezelőtt mentális betegség tünetei jelentkeztek nála. Fia, a szintén volt válogatott Zalán elmondta: „Demenciája miatt állandó felügyeletre szorul, amit édesanyám odaadóan lát el. Szerencsére a romlás nem gyorsult fel.”
|Nagy meccsek a múltból
Vasas–Újpesti Dózsa 5–4 (3–0)
Vasas–Újpesti Dózsa 4–1 (3–0)
Magyarország–Szovjetunió 2–1 (1–0)
Magyarország–Bolívia 6–0 (5–0)
Franciaország–Magyarország 3–1 (3–1)