Zombori Sándor bombagólját Bolíviában is emlegethetik a mai napig

SZÜLŐVÁROSÁBAN, a Pécsi Dózsában kezdett futballozni, az élvonalban a Pécs–Dunaújváros (2:0) mérkőzésen mutatkozott be 1969. október 12-én, a 76. percben állt be Daka László helyére. Első NB I-es gólját a Rába ETO ellen (1–3) szerezte 1972-ben, a Mecsekalján 102 bajnokin 21-szer volt eredményes. Középpályásként a pálya minden pontján feltűnt, ezért is hívta a Vasas, a Fáy utcában bajnoki címet (1977) és MNK-t nyert (1981), 214 NB I-es meccsén negyven gólt szerzett. Az aranyat hozó évad után Illovszky Rudolf így látta: „Zombori megszokta a Vasas-stílust és nagyszerűen segít azt kibontakoztatni.”

ZOMBORI Sándor Született: 1951. október 31., Pécs

Posztja: középpályás

Klubjai: Pécs (1969–1975), Vasas (1975–1982), Montpellier (1982–1985)

Válogatottság/gól: 26/3 (1975–1980)

Eredményei: magyar bajnok (1977), MNK-győztes (1981), utánpótlás Eb-2. (1976), vb-résztvevő (1978)

A bal oldali középpályások között harmadik lett (6.058-as osztályzatátlaggal) a Népsportnál. A válogatottba Baróti Lajos állította be, a Bolívia elleni 1977-es vb-pótselejtezőn (6–0) hatalmas gólt lőtt. Zombori Sándor korábban egy nyilatkozatában elmondta, tartottak az ellenféltől: „Semmit sem tudtunk Bolíviáról, csak azt, hogy dél-amerikaiak. A pályán aztán kiderült, hogy nincs félnivalónk.”

Részt vett az 1978-as argentínai világbajnokságon, a magyar válogatott játékosai közül ő nyújtotta a legjobb játékot, a franciáknak szép gólt lőtt (1–3). Az 1982-es vb-kvalifikációban Mészöly Kálmán már nem számított rá. Három idényre a francia Montpellier légiósa lett (80 meccs/4 gól), és a klubnál – amelyben olyan játékosokkal szerepelt együtt, mint a fiatal Laurent Blanc vagy a később szintén a francia nemzeti csapatig jutó Gérald Passi – mindvégig nagy tisztelet övezte, ezt követően játékosmegfigyelőként segítette az egyesületet, aktív szerepet vállalt Törőcsik András és Kiss László leigazolásában.

VÉLEMÉNYEK „Abszolút kétlábas volt, és középpályásként átlagon felüli munkabírásával Magyarországon megelőzte korát. Nem mellesleg gyönyörű, egyben fontos gólokat lőtt” – Izsó Ignác, korábbi csapattárs a Vasasból „IIlovszky Rudi bácsi nagyon jól kitalálta, hogy kell egy ilyen játékos, mint ő. A védekezésben kemény volt, és a támadásvezetésben is otthonosan mozgott” – Komjáti András, korábbi csapattárs a Vasasból

Karrierje után a Nemzeti Sport munkatársa, később pedig a Sport TV szakértője volt, alig több mint fél évtizeddel ezelőtt mentális betegség tünetei jelentkeztek nála. Fia, a szintén volt válogatott Zalán elmondta: „Demenciája miatt állandó felügyeletre szorul, amit édesanyám odaadóan lát el. Szerencsére a romlás nem gyorsult fel.”