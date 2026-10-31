Zombori Sándor bombagólját Bolíviában is emlegethetik a mai napig

THURY GÁBORTHURY GÁBOR
2026.10.31. 07:02
Zombori Sándor a „kígyótérről” lőtt a bolíviai kapuba (Fotó: MTI/Németh Ferenc)
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születésnap Zombori Sándor magyar válogatott
Munkabírására a Vasasban is felfigyeltek, bejátszotta az egész futballpályát, a bolíviaiaknak lőtt góljára az idősebb drukkerek a mai napig emlékeznek – a 26-szoros válogatott, magyar bajnok, vb-résztvevő, lapunk egykori munkatársa, Zombori Sándor hetvenöt esztendős lett.

SZÜLŐVÁROSÁBAN, a Pécsi Dózsában kezdett futballozni, az élvonalban a Pécs–Dunaújváros (2:0) mérkőzésen mutatkozott be 1969. október 12-én, a 76. percben állt be Daka László helyére. Első NB I-es gólját a Rába ETO ellen (1–3) szerezte 1972-ben, a Mecsekalján 102 bajnokin 21-szer volt eredményes. Középpályásként a pálya minden pontján feltűnt, ezért is hívta a Vasas, a Fáy utcában bajnoki címet (1977) és MNK-t nyert (1981), 214 NB I-es meccsén negyven gólt szerzett. Az aranyat hozó évad után Illovszky Rudolf így látta: „Zombori megszokta a Vasas-stílust és nagyszerűen segít azt kibontakoztatni.” 

ZOMBORI Sándor
Zombori Sándor

Született: 1951. október 31., Pécs
Posztja: középpályás
Klubjai: Pécs (1969–1975), Vasas (1975–1982), Montpellier (1982–1985)
Válogatottság/gól: 26/3 (1975–1980)
Eredményei: magyar bajnok (1977), MNK-győztes (1981), utánpótlás Eb-2. (1976), vb-résztvevő (1978)

A bal oldali középpályások között harmadik lett (6.058-as osztályzatátlaggal) a Népsportnál. A válogatottba Baróti Lajos állította be, a Bolívia elleni 1977-es vb-pótselejtezőn (6–0) hatalmas gólt lőtt. Zombori Sándor korábban egy nyilatkozatában elmondta, tartottak az ellenféltől: „Semmit sem tudtunk Bolíviáról, csak azt, hogy dél-amerikaiak. A pályán aztán kiderült, hogy nincs félnivalónk.”  

Részt vett az 1978-as argentínai világbajnokságon, a magyar válogatott játékosai közül ő nyújtotta a legjobb játékot, a franciáknak szép gólt lőtt (1–3). Az 1982-es vb-kvalifikációban Mészöly Kálmán már nem számított rá. Három idényre a francia Montpellier légiósa lett (80 meccs/4 gól), és a klubnál – amelyben olyan játékosokkal szerepelt együtt, mint a fiatal Laurent Blanc vagy a később szintén a francia nemzeti csapatig jutó Gérald Passi – mindvégig nagy tisztelet övezte, ezt követően játékosmegfigyelőként segítette az egyesületet, aktív szerepet vállalt Törőcsik András és Kiss László leigazolásában. 

VÉLEMÉNYEK

„Abszolút kétlábas volt, és középpályásként átlagon felüli munkabírásával Magyarországon megelőzte korát. Nem mellesleg gyönyörű, egyben fontos gólokat lőtt” – Izsó Ignác, korábbi csapattárs a Vasasból

„IIlovszky Rudi bácsi nagyon jól kitalálta, hogy kell egy ilyen játékos, mint ő. A védekezésben kemény volt, és a támadásvezetésben is otthonosan mozgott”Komjáti András, korábbi csapattárs a Vasasból

Karrierje után a Nemzeti Sport munkatársa, később pedig a Sport TV szakértője volt, alig több mint fél évtizeddel ezelőtt mentális betegség tünetei jelentkeztek nála. Fia, a szintén volt válogatott Zalán elmondta: „Demenciája miatt állandó felügyeletre szorul, amit édesanyám odaadóan lát el. Szerencsére a romlás nem gyorsult fel.” 

Nagy meccsek a múltból

Vasas–Újpesti Dózsa 5–4 (3–0)
1976. június 2., Népstadion, 50 ezer néző. V: Müncz. G: Kovács (17., 40.), Gass (50.) Várady (72.), Zombori (78.), ill. Tóth A. (44.), Kellner (56.), Törőcsik (62.), Fazekas (67.). Népsport: „Sokat fáradozott és gólt lőtt.”

Vasas–Újpesti Dózsa 4–1 (3–0)
1977. április 16., Népstadion, 30 ezer néző. V: Hámori. G: Zombori (2.), Izsó (41., 66.), Várady (43.), ill. Nagy L. (50.). Népsport: „A középpályán találjuk a mezőny legjobbját. Zombori személyében, aki a pálya egész területén felbukkant, előkészített és nagyon veszélyes volt a kapura.

Magyarország–Szovjetunió 2–1 (1–0)     
Vb-selejtező, 1977. április 30., Népstadion, 70 ezer néző. V: Aldinger (nyugatnémet). G: Nyilasi (44.), Kereki (66.), ill. Kipiani (89.). Népsport: „Fokozatosan lendült bele. Az első félidő közepétől egyre többször próbálkozott bal oldali támadásvezetésekkel is. Szünet után valóságos örökmozgó volt, ügyesen váltott embert, mindig ott lépett közbe, ahol baj volt. Ritkán játszották át és akadt egy nagy lövése is.

Magyarország–Bolívia 6–0 (5–0)
Vb-pótselejtező, 1977. október 29., Nép­stadion, 60 ezer néző. V: Barreto (uruguayi). G: Nyilasi (12.), Törőcsik (19.), Zombori (21.), Várady (27.), Pintér (40.), Nagy L. (81.). Népsport: „Zombori volt a magyar csapat legjobbja. Óriási becsvággyal, nagyon lendületesen játszott, egy pillanatra sem állt meg, kitűnő labdákat adott társainak, s a játék szervezésén kívül gyakran vállalkozott támadásbefejezésekre is. Pompás gólját még a bolíviaiak is megtapsolták.”

Franciaország–Magyarország 3–1 (3–1)      
Vb-csoportmérkőzés, 1978. június 10., Mar del Plata, 25 ezer néző. V: Coelho (brazil). G: Lopez (22.), Berdoll (37.), Rocheteau (42.), ill. Zombori (41.). Népsport: „Zombori volt ismét a magyar csapat legjobbja. Nagy területen, lelkesen játszott, szinte egymaga szervezte a támadásokat, ügyesen cselezett, s gyakran veszélyeztette Dropsy kapuját is. Gólja kifejezetten szép teljesítmény volt. A második félidőben is tartani tudta a ritmust, de hamar kiderült: ezúttal csak önmagára számíthat…”

 

születésnap Zombori Sándor magyar válogatott
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