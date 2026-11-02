Moór Ádám evezős sprintben a legjobb nyolc között, Tamás Rebeka 100 méter gyorson hetedik Dakarban

Nem mindennapi körülmények között kellett helytállnia Moór Ádámnak Saly Beachen – a Magyar Olimpiai Bizottság médiabeszámolója alapján. A tengeri evezősök sprintversenyében a hullámzás és az erős oldalszél önmagában is komoly kihívást jelentett, a magyar versenyzőnek azonban még egy váratlan nehézséggel is meg kellett birkóznia: a hajóba beszállás után az evezőlapátja a térde alá szorult, így értékes másodperceket veszített osztrák ellenfelével, Lukas Schönhuberrel szemben. A hajó mellett segítőként közreműködő Csiba Brenda és Simon Béla közben megtette, amit lehetett, hogy lendületbe hozzák a magyar egységet. Moór a vízen fokozatosan ledolgozta hátrányát, a fordulónál utolérte riválisát, és végül sikerrel vette az akadályt, így bejutott a legjobb nyolc közé. „Nagyon büszke vagyok rá, hogy bejutottam a legjobb nyolc közé, de vannak még további terveim” – fogalmazott bizakodva.

A verseny után edzője, Dani Zsolt is úgy értékelte, hogy a hosszú és kemény felkészülés meghozta az eredményét. A magyar evezős számára különösen fontos volt az alkalmazkodás, hiszen ilyen hullámzással és széllel az otthoni edzéseken nem találkozhatott. Moór a célba érkezés után elmondta, a beszállásnál elveszített idő miatt nagy tempót kellett diktálnia, a fordulónál pedig a hullámok is eltérítették a hajót. Végül azonban sikerült akkora előnyt szereznie a vízen, hogy a partra érkezés utáni futószakaszon már nem kellett minden erejét mozgósítania. A nyolc közé jutásnak nagyon örült, de jelezte: a folytatásban is vannak még céljai.

Délután az úszómedencés verseny hozhatott izgalmakat a magyar csapatnak: Tamás Rebeka a 100 méter gyors döntőjében állt rajtkőre. A délelőtti előfutamokból a hetedik legjobb idővel jutott tovább, így az egyes pályáról várhatta a finálét. A szabadtéri medencében a harmincegy fokos víz és a rekkenő hőség sem könnyítette meg a versenyzők dolgát. Tamás egyenletes tempóban úszott, a fordulónál még a hatodik helyen állt, végül 57.81 másodperces idővel hetedikként csapott célba. A számot a horvát Ana Bobanovic nyerte 55.89 másodperccel.

A magyar úszó az elmúlt két napban két döntőben is szerepelhetett, ami fontos visszaigazolása a teljesítményének, még ha a dobogós cél ezúttal sem teljesült. Tamás a finálé után arról beszélt, hogy az utolsó húsz méteren már egyre nehezebben bírta a tempót, de nem tekinti lezártnak a dakari szereplését: az ötven és a száz méter hátúszásban is szeretné a legjobbját nyújtani.

A harmadik versenynapon Tamás Rebeka már 100 méter háton folytatja, míg a fiúknál Pápai Olivér 400 méter gyorson mutatkozik be. Moór Ádámra a tengeri evezősök negyeddöntője vár, amelyben a francia Raphael de Boussac lesz az ellenfele. A sprintversenyben kedden már az elődöntőket és a döntőt is megrendezik.