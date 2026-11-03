A címvédő Seattle otthonában győzött, tovább robog a Bears – videó

A Bears már az első drive-ban megmutatta, mire számíthat a mérkőzésen a Seahawks: a vendégek egy 17 játékból álló nyolc és fél perces támadássorozatot vezettek, melynek végén Luther Burden szerzett elkapott TD-t. A második negyedben aztán egy mezőnygóllal feliratkozott a táblára a címvédő, erre két FG-vel válaszolt a Chicago, amely szinte az egész első félidőben jól hatástalanította a Seahawks támadásait. Az utolsó percben viszont Sam Darnold kiosztott egy 43 yardos TD-passz Jaxson Smith-Njigbának, így 13–9-es vendégelőnnyel mehettek szünetre a csapatok.

A második játékrész első pontjait is a Chicago szerezte. Egy újabb hosszú, hatperces drive végén D'Andre Swift futott be a célterületre. Szintén több mint hat perces támadássorozattal válaszolt volna a Seattle, de Jason Myers mezőnygólját blokkolták a vendégek. Colston Loveland fumble-ját viszont Cooper Kupp révén kihasználták a hazaiak, akik így 20–17-re zárkóztak az utolsó negyedben. A Bears nem remegett meg, Swift újabb touchdownt futott, majd Sam Darnold eladta a labdát, Swift harmadik futott hatpontosa pedig lezárta a mérkőzést.

A mérkőzés hazai hőse egyértelműen Swift volt, aki ugyan csak 2.6-os átlaggal futott, de három TD-t szerzett. Caleb Williams hozta, amit egy Seahawks szintű védelem ellen kellett. 247 yardot és egy hatpontost passzolt, és ami a legfontosabb, hogy nem adta el a labdát. Elkapói közül Loveland 65, míg Rome Odunze 87 yardig jutott. A hazaiaknál Sam Darnold 188 passzolt yardot könyvelhetett el, két touchdownjára egy eladott labda jutott. JSN hat elkapásból gyűjtött 118 yardot és egy TD-t. A futójátékkal azonban Zach Charbonnet visszatérése és Quenton Nelson elhozatala ellenére gondok voltak, senki sem ért el harminc yard fölé. A hazaiak megállításában hatalmas szerepet játszott a Tennessee Titanstől a héten megszerzett Jeffery Simmons, aki hat szerelést mutatott be, köztük egy sacket és két yardveszteséggel járó szerelést. A Seahawks a 11. harmadik kísérletéből mindössze egyet oldott meg sikeresen.

A Chicago 34–17-re nyert, ezzel megszakadt a Seahawks 30 mérkőzésen át tartó szériája, amely során nem kapott ki négy pontnál többel. Ez volt az NFL leghosszabb aktív sorozata. A Bears győzelmek számában beérte az NFC Északot vezető Minnesota Vikingset, míg a Seattle csoportja második helyén áll 4–4-es mérleggel, mint a Los Angeles Rams.

NFL

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Kedd

Seattle Seahawks–Chicago Bears 17–34 (0–7, 9–6, 0–7, 8–14)

Vasárnap kora este

Cincinnati Bengals–Tennessee Titans 43–36 (0–13, 14–0, 9–8, 13–15, 7–0) – hosszabbítás után

Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts 42–7 (7–0, 21–0, 14–7, 0–0)

Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns 27–6 (7–0, 13–6, 7–0, 0–0)

Buffalo Bills–Baltimore Ravens 36–10 (10–7, 6–0, 7–3, 13–0)

Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons 16–0 (6–0, 3–0, 7–0, 0–0)

Detroit Lions–Minnesota Vikings 19–15 (3–0, 3–7, 6–0, 7–8)

Dallas Cowboys–Arizona Cardinals 30– 33 (7–0, 7–3, 3–7, 13–20, 0–3) – hosszabbítás után

New York Jets–Las Vegas Raiders 33–38 (6–7, 17–7, 7–14, 3–10)

Vasárnap késő este

Los Angeles Rams–Los Angeles Chargers 24–9 (3–3, 7–6, 14–0, 0–0)

Denver Broncos–Kansas City Chiefs 28–24 (3–7, 10–10, 0–7, 15–0)

Miami Dolphins–New England Patriots 19–24 (3–3, 10–0, 0–14, 6–7)

Washington Commanders–Philadelphia Eagles 27–10 (3–10, 10–0, 3–0, 11–0)

Péntek

Green Bay Packers–Carolina Panthers 27–19 (6–3, 14–7, 7–3, 0–6)

Szabadnapos: Houston Texans, New Orleans Saints, New York Giants, San Francisco 49ers