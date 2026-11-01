Hétfői sportműsor: DVTK–Kecskemét az NB II-ben, folytatódik az ifjúsági olimpia

Szokatlanul visszafogottnak tűnhet az első novemberi hétfő kiemelt sportműsora, de azért így is akad látnivaló: a labdarúgó NB II-ben összecsap egymással a két korábbi élvonalbeli együttes, a Diósgyőr és a Kecskemét, és az európai elitligákban is marad még mérkőzés a hét első napjára. Dakarban folytatódik az ifjúsági olimpia, továbbá amerikai futball, kosárlabda, sznúker és tenisz is szerepel a programban.

NOVEMBER 2., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM NB II

12. FORDULÓ

19.30: Diósgyőri VTK–Kecskemét (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

21.00: Newcastle–Everton (Tv: Match4) DÁN SUPERLIGA

13. FORDULÓ

19.00: Sonderjyske–FC Köbenhavn LENGYEL EKSTRAKLASE

13. FORDULÓ

18.00: Zaglebie Lubin–Korona Kielce

18.00: Radomiak Radom–Slask Wroclaw

20.30: Raków Czestochowa–Pogon Szczecin OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

18.30: Sassuolo–Fiorentina

20.45: Atalanta–Parma (Tv: Arena4) PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

10. FORDULÓ

21.15: Benfica–Alverca (Tv: Sport1) SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

21.00: Deportivo–Osasuna (Tv: Spíler2) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

2.15: Seattle Seahawks–Chicago Bears (Tv: Arena4) KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

1.00: Cleveland Cavaliers–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)

4.00: Los Angeles Lakers–Miami Heat (Tv: Sport1) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1154 (Tv: Sport2) OLIMPIA

Ifjúsági olimpia, Dakar SZNÚKER

7.00 és 12.30: Nemzetközi bajnokság, Nancsing (Tv: Eurosport1) TENISZ

ATP 1000-es torna, Párizs

11.00: Egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Chennai

10.30: Egyes, 1. forduló; páros, 1, forduló

WTA 250-es torna, Hongkong

7.00: Egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló