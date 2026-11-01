Hétfői sportműsor: DVTK–Kecskemét az NB II-ben, folytatódik az ifjúsági olimpia

T. Z.T. Z.
2026.11.01. 23:47
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Szokatlanul visszafogottnak tűnhet az első novemberi hétfő kiemelt sportműsora, de azért így is akad látnivaló: a labdarúgó NB II-ben összecsap egymással a két korábbi élvonalbeli együttes, a Diósgyőr és a Kecskemét, és az európai elitligákban is marad még mérkőzés a hét első napjára. Dakarban folytatódik az ifjúsági olimpia, továbbá amerikai futball, kosárlabda, sznúker és tenisz is szerepel a programban.

 NOVEMBER 2., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

NB II
12. FORDULÓ
19.30: Diósgyőri VTK–Kecskemét (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
21.00: Newcastle–Everton (Tv: Match4)

DÁN SUPERLIGA
13. FORDULÓ
19.00: Sonderjyske–FC Köbenhavn

LENGYEL EKSTRAKLASE
13. FORDULÓ
18.00: Zaglebie Lubin–Korona Kielce
18.00: Radomiak Radom–Slask Wroclaw
20.30: Raków Czestochowa–Pogon Szczecin

OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
18.30: Sassuolo–Fiorentina
20.45: Atalanta–Parma (Tv: Arena4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
10. FORDULÓ
21.15: Benfica–Alverca (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
21.00: Deportivo–Osasuna (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2.15: Seattle Seahawks–Chicago Bears (Tv: Arena4)

KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
1.00: Cleveland Cavaliers–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)
4.00: Los Angeles Lakers–Miami Heat (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1154 (Tv: Sport2)

OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar

SZNÚKER
7.00 és 12.30: Nemzetközi bajnokság, Nancsing (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ATP 1000-es torna, Párizs
11.00: Egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Chennai
10.30: Egyes, 1. forduló; páros, 1, forduló
WTA 250-es torna, Hongkong
7.00: Egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

 

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