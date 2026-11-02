Aubameyang visszatért, a Depor a hajrában fordított az Osasuna ellen

Az első félidő derekán még a vendég pamplonaiak szerezték meg a vezetést a Riazorban, miután Leo Román kapitális hibáját Ante Budimir büntette góllal – a horvát center 11 bajnokin a nyolcadik találatát jegyezte.

A fordulás után minden tekintetben a hazaiak uralták a meccset, s a 64. percben Mario Soriano szabadrúgásával egalizáltak is. A 69. percben csereként beállt a térdsérülés miatt szeptember vége óta hiányzó Pierre-Emerick Aubameyang, s ez később döntő jelentőségű pillanatnak bizonyult. A 87. percben ugyanis ő fejelte kapura Adama Traoré beadását, s ugyan a labdát Sivera óriási bravúrral még védte, a kipattanót Bil Nsongo bepofozta, megszerezve a három pontot csapatának. A Depor ezzel megszakította nyolcmérkőzéses nyeretlenségi sorozatát. 2–1

SPANYOL LA LIGA

Deportivo–Osasuna 2–1 (M. Soriano 64., Nsongo 87., ill. Budimir 32.)

Vasárnap játszották

Getafe–Sevilla 3–1 (Ünal 68., Satriano 73., O. Mangala 90+4., ill. Salas 19.)

Kiállítva: M. Bueno (90., Sevilla)

Racing Santander–Real Madrid 0–3 (Mbappé 11. – 11-esből, Ju. Bellingham 21., Y. Diomandé 36.)

Elche–Valencia 0–1 (Sadiq 69.)

Athletic Bilbao–Real Sociedad 2–1 (I. Williams 14., Berenguer 45+2., ill. Sucic 30.)

Szombaton játszották

Barcelona–Alavés 6–1 (Raphinha 8., 41., Fermín López 23., Lamine Yamal 45+1., 64., A. Gordon 81., ill. Mariano 84.)

Levante–Atlético Madrid 0–2 (Grimaldo 36., G. Simeone 62.)

Rayo Vallecano–Celta Vigo 3–0 (De Frutos 36., 55., U. López 73.)

Real Betis–Málaga 2–1 (Bartra 38., Fornals 45+2., ill. Nino 68.)

Pénteken játszották

Villarreal–Espanyol 0–1 (Cabrera 60.)