„Nagyon kedvelem” – az Arsenal angol szélsője már Hollandiában is Kerkezzel csatázott

„Nagyon kedvelem Kerkezt, nagyszerű ellenfél, több nagy csatát vívtunk az évek során, már a holland élvonalban is. Tisztelem őt, tényleg remek játékos” – mondta Kerkezről a vasárnapi meccset 1–0-ra megnyerő Arsenal jobbszélsője, aki angol létére a holland PSV-ben lett profi labdarúgó.

A 16-szoros angol válogatott labdarúgó Kerkezhez hasonlóan 2023-ban (igaz, nem nyáron, hanem januárban) szerződött a Premier League-be, méghozzá a Chelsea-hez, és ezt követően ugyanúgy 2025-ben váltott Anglián belül, mint a magyar válogatott védő, aki ekkor az AFC Bournemouthtól Liverpoolba szerződött. Madueke az Arsenallal bajnok lett, és csapatával a liverpooli sikere után is vezeti a bajnokságot.

Kerkez és Madueke 2022-ben az AZ és a PSV holland bajnokiján… (Fotó: Getty Images)