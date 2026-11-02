„Nagyon kedvelem” – az Arsenal angol szélsője már Hollandiában is Kerkezzel csatázott
A Spíler Tv riportere, Baumstark Tibor a vasárnapi Liverpool–Arsenal angol bajnokit követően Noni Maduekével, a londoni csapat szélsőjével beszélgetett, és többek között Kerkez Milosról is szó esett.
„Nagyon kedvelem Kerkezt, nagyszerű ellenfél, több nagy csatát vívtunk az évek során, már a holland élvonalban is. Tisztelem őt, tényleg remek játékos” – mondta Kerkezről a vasárnapi meccset 1–0-ra megnyerő Arsenal jobbszélsője, aki angol létére a holland PSV-ben lett profi labdarúgó.
A 16-szoros angol válogatott labdarúgó Kerkezhez hasonlóan 2023-ban (igaz, nem nyáron, hanem januárban) szerződött a Premier League-be, méghozzá a Chelsea-hez, és ezt követően ugyanúgy 2025-ben váltott Anglián belül, mint a magyar válogatott védő, aki ekkor az AFC Bournemouthtól Liverpoolba szerződött. Madueke az Arsenallal bajnok lett, és csapatával a liverpooli sikere után is vezeti a bajnokságot.
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