Labdarúgás: döntetlen után győzelem az U15-ös vb-n

Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban zajlik az első U15-ös labdarúgó-világbajnokság, amelyen 189 ország vesz részt.

A magyar válogatott szombaton kikapott 3–1-re Mexikótól, vasárnap délelőtt 3–0-ra nyert Etiópia ellen, délután viszont a mindössze 75 ezres lakosú Dominikai Közösség együttese 4–2-re verte meg a Filó Tamás szövetségi edző vezette csapatot.

A magyar együttes hétfőn először Malajzia ellen lépett pályára, 1–1 lett a végeredmény, majd Szíria válogatottja ellen 1–0-ra győzött.

„A csoportkör utolsó napján előbb az addig hibátlan maláj válogatott ellen léptünk pályára, egy rendkívül értékes, magas intenzitású, fejlesztő hatású mérkőzést vívtunk, amelyből sokat profitálnak a gyerekek. A találkozó végén az ellenfelünk nagyon örült az eredménynek, mi kevésbé. A szírek ellen a harmadik hely volt a tét, a mérkőzés elején gólt szereztünk és jól is játszottunk, a szív és az akarat is rendben volt, a két hiányzónk ellenére is nyertünk – mondta Filó Tamás az mlsz.hu-nak. – Alakulhatott volna jobban is a csoportkör, a legfontosabb azonban, hogy a játékosok tapasztalhatták, milyen a nemzetközi futball, egymástól teljesen eltérő futballkultúrákkal találkoztak, és jól alkalmazkodtak ezekhez a kihívásokhoz.”

A csoportban

a magyarok a harmadikok lettek, a folytatásban a 31 csoportharmadik együttessel küzd a 65-96. helyért.

A 7+1-es csapatok 2x20 perces mérkőzéseket játszanak, keresztbe a nagypályán, sztenderd kapukkal.

U15-ÖS VILÁGBAJNOKSÁG, BAKU (AZERBAJDZSÁN)



H-csoport, 4. mérkőzés

Magyarország–Malajzia 1–1



H-csoport, 5. mérkőzés

Magyarország–Szíria 1–0



A PROGRAM:

Október 28–30., szerda, csütörtök, péntek

főtábla, helyosztók



A KERET:

Kapusok:

Bardi Ádám (ZTE)

Halász Bertalan (Vasas)

Mezőnyjátékosok:

Bárány Noel (DVTK)

Farkas Milán (Puskás Akadémia)

Jáger Áron (Főnix-Gold)

Horváth Olivér (Vasas)

Kemény Ákos (Videoton)

Lakatos Andor (Újpest)

Lukács Máté (Győri ETO)

Miklósvári Géza Milán (Újpest)

Mohos Mátyás (FTC)

Sipos Márk (MTK)

Speier Kenéz (Puskás Akadémia)

Vass András (Kispest-Honvéd)

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)