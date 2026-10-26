Labdarúgás: döntetlen után győzelem az U15-ös vb-n
Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban zajlik az első U15-ös labdarúgó-világbajnokság, amelyen 189 ország vesz részt.
A magyar válogatott szombaton kikapott 3–1-re Mexikótól, vasárnap délelőtt 3–0-ra nyert Etiópia ellen, délután viszont a mindössze 75 ezres lakosú Dominikai Közösség együttese 4–2-re verte meg a Filó Tamás szövetségi edző vezette csapatot.
A magyar együttes hétfőn először Malajzia ellen lépett pályára, 1–1 lett a végeredmény, majd Szíria válogatottja ellen 1–0-ra győzött.
„A csoportkör utolsó napján előbb az addig hibátlan maláj válogatott ellen léptünk pályára, egy rendkívül értékes, magas intenzitású, fejlesztő hatású mérkőzést vívtunk, amelyből sokat profitálnak a gyerekek. A találkozó végén az ellenfelünk nagyon örült az eredménynek, mi kevésbé. A szírek ellen a harmadik hely volt a tét, a mérkőzés elején gólt szereztünk és jól is játszottunk, a szív és az akarat is rendben volt, a két hiányzónk ellenére is nyertünk – mondta Filó Tamás az mlsz.hu-nak. – Alakulhatott volna jobban is a csoportkör, a legfontosabb azonban, hogy a játékosok tapasztalhatták, milyen a nemzetközi futball, egymástól teljesen eltérő futballkultúrákkal találkoztak, és jól alkalmazkodtak ezekhez a kihívásokhoz.”
A csoportban
a magyarok a harmadikok lettek, a folytatásban a 31 csoportharmadik együttessel küzd a 65-96. helyért.
A 7+1-es csapatok 2x20 perces mérkőzéseket játszanak, keresztbe a nagypályán, sztenderd kapukkal.
U15-ÖS VILÁGBAJNOKSÁG, BAKU (AZERBAJDZSÁN)
H-csoport, 4. mérkőzés
Magyarország–Malajzia 1–1
H-csoport, 5. mérkőzés
Magyarország–Szíria 1–0
A PROGRAM:
Október 28–30., szerda, csütörtök, péntek
főtábla, helyosztók
A KERET:
Kapusok:
Bardi Ádám (ZTE)
Halász Bertalan (Vasas)
Mezőnyjátékosok:
Bárány Noel (DVTK)
Farkas Milán (Puskás Akadémia)
Jáger Áron (Főnix-Gold)
Horváth Olivér (Vasas)
Kemény Ákos (Videoton)
Lakatos Andor (Újpest)
Lukács Máté (Győri ETO)
Miklósvári Géza Milán (Újpest)
Mohos Mátyás (FTC)
Sipos Márk (MTK)
Speier Kenéz (Puskás Akadémia)
Vass András (Kispest-Honvéd)
(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)