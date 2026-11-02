Keddi sportműsor: Bajnokok Ligája-mérkőzések; Marco Rossi keretet hirdet

NOVEMBER 3., KEDD

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.00: A magyar válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója, Telki (Tv: M4 Sport)

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: FC Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia) (Tv: RTL+)

21.00: Linzer ASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)

21.00: Manchester United (angol)–AS Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

14. FORDULÓ

21.00: West Bromwich Albion–Southampton (Tv: Match4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

19.00: Anaitasuna (VI.)–Alavés

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

FŐÁG, ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

16.00: FC Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

NŐI NB I, 8. FORDULÓ

18.00: FTC-Toyota Kovács–Mol Esztergom

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1155 (Tv: Sport2)

OLIMPIA

IV. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA, DAKAR

10.00: versenyek

SPORTLÖVÉSZET

OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

Férfi gyorstüzelő pisztoly (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Laczik Dávid)

7.00: 1. nap

Férfi légpuska (Péni István, Pekler Zalán, Somogyi Péter)

7.15: alapverseny

12.30: döntő

Női 50 m pisztoly (Jákó Miriam)

9.45: verseny

Női légpuska (Dénes Eszter, Nagybányai-Nagy Anna)

10.30: alapverseny

16.30: döntő

SZNÚKER

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP, NANKING

7.00 és 12.30: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS

11.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, CSENNAI

6.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

6.30: Udvardy Panna (4.)–Robin Montgomery (amerikai)

WTA 250-ES TORNA HONGKONG

7.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló