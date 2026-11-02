Keddi sportműsor: Bajnokok Ligája-mérkőzések; Marco Rossi keretet hirdet

V. B.V. B.
2026.11.02. 23:30
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Kedden kilenc mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 4. fordulójában, míg Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdet a magyar válogatott novemberi Nemzetek Ligája-meccseire. A női kézilabda NB I-ben FTC–Esztergom összecsapásra kerül sor, emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban ifjúsági olimpia, lósport, sportlövészet, sznúker és tenisz is.

 NOVEMBER 3., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.00: A magyar válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója, Telki (Tv: M4 Sport)

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál) (Tv: RTL+, Sport2)
18.45: Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német) (Tv: RTL+, Sport1) élőben az NSO-n!
21.00: FC Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+) élőben az NSO-n!
21.00: Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia) (Tv: RTL+)
21.00: Linzer ASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)
21.00: Manchester United (angol)–AS Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+) élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP
14. FORDULÓ
21.00: West Bromwich Albion–Southampton (Tv: Match4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
19.00: Anaitasuna (VI.)–Alavés

UEFA IFJÚSÁGI LIGA
FŐÁG, ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
16.00: FC Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KÉZILABDA
NŐI NB I, 8. FORDULÓ
18.00: FTC-Toyota Kovács–Mol Esztergom

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1155 (Tv: Sport2)

OLIMPIA
IV. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA, DAKAR
10.00: versenyek

SPORTLÖVÉSZET
OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
Férfi gyorstüzelő pisztoly (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Laczik Dávid)
  7.00: 1. nap
Férfi légpuska (Péni István, Pekler Zalán, Somogyi Péter)
  7.15: alapverseny
12.30: döntő
Női 50 m pisztoly (Jákó Miriam)
  9.45: verseny
Női légpuska (Dénes Eszter, Nagybányai-Nagy Anna)
10.30: alapverseny
16.30: döntő

SZNÚKER
INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP, NANKING
7.00 és 12.30: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS
11.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, CSENNAI
  6.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
  6.30: Udvardy Panna (4.)–Robin Montgomery (amerikai) 
WTA 250-ES TORNA HONGKONG
  7.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

 

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