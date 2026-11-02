Nagy Benedek lelkének jót tesz, hogy klubjában érzi a bizalmat, ebből a válogatott is profitálhat

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.11.02. 20:18
null
Nagy Benedek négy ponttal térne vissza Spanyolországba (Fotó: NSO Tv)
Címkék
kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki selejtező Nagy Benedek
A magyar férfi kézilabda-válogatott elkezdte a közös munkát az új szövetségi kapitánnyal. Sótonyi László együttesére először csütörtökön Montenegró vár Európa-bajnoki selejtezőn. A keretben ott van a spanyol Valladolidban remeklő Nagy Benedek is. A kapus bízik benne, hogy az átalakuló magyar válogatott győzelmekkel kezdi az új érát.

A magyar válogatott kerete az Eb-selejtezőkre
Kapusok: Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Bartucz László (HSG Wetzlar – Németország), Nagy Benedek (Atlético Valladolid – Spanyolország)
Jobbszélsők: Imre Bence (ONE Veszprém HC), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)
Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes – Franciaország) 
Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Cesson Rennes – Franciaország), Fazekas Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Tóth Levente (MOL Tatabánya KC)
Beállók: Rosta Miklós (OTP Bank-PICK Szeged), Karai Miklós (MOL Tatabánya KC), Mészáros Máté (LIQUI MOLY NEKA)
Balátlövők: Győri Mátyás (ETO University HT), Ligetvári Patrik (ONE Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Lukács Péter (OTP Bank-PICK Szeged)
Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (ONE Veszprém HC), Krakovszki Bence (ETO University HT)

Kézilabda
2026.10.27. 14:05

Sótonyi László: Rögös ösvény vezethet az olimpiára

A férfi kéziválogatott szövetségi kapitányának nagyon sok fejtörést és álmatlan éjszakát okozott az első keret összeállítása.

Férfi Európa-bajnoki selejtezők, 4. csoport
1. forduló:
November 4., szerda
20:00, Tórshavn: Feröer–Koszovó
November 5., csütörtök
18:00, Tatabánya: Magyarország–Montenegró
2. forduló:
November 8., vasárnap:
17:15, Ferizaj: Koszovó–Magyarország
18:00, Podgorica: Montenegró–Feröer

A magyar válogatott programja a további fordulókban:
2027. március 10./11.: Feröer–Magyarország
2027. március 13./14.: Magyarország–Feröer
2027. május 5.: Montenegró–Magyarország
2027. május 9.: Magyarország–Koszovó

 

kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki selejtező Nagy Benedek
Legfrissebb hírek

Tizennyolc magyar gól a román női kézibajnokságban

Kézilabda
22 órája

FÉRFI KÉZI EB-SELEJTEZŐ NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Kézilabda
Tegnap, 4:33

Sótonyi László: Rögös ösvény vezethet az olimpiára

Kézilabda
2026.10.27. 14:05

Női kézilabda: a franciák nem esnek pánikba a mieinktől elszenvedett vereség után

Kézilabda
2026.10.26. 15:41

Jánosi három, Ludmán két gólt szerzett a spanyol bajnokságban – európai kézilabdakörkép

Kézilabda
2026.10.24. 22:54

Már az első meccsen eldöntötte a PLER a továbbjutást a férfi kézilabda Európa-kupában

Kézilabda
2026.10.24. 17:35

Eljött az „igazság napja” a Szegednek

Kézilabda
2026.10.22. 12:11

Két klub, két út – Vincze Szabolcs jegyzete

Kézilabda
2026.10.20. 23:49