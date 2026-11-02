Fordított a DVTK ellen, és az NB II-es tabella élére ugrott a Kecskemét

BERECZ CSABABERECZ CSABA
2026.11.02. 21:20
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A KTE 15 év után nyert újra bajnokit a DVTK vendégeként (Fotó: kecskemetite.hu)
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DVTK NB II KTE Kecskemét Kecskeméti TE Diósgyőr élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 12. forduló
A labdarúgó NB II 12. fordulójának rangadóján a Diósgyőr hazai pályán 3–1-re maradt alul a Kecskeméttel szemben. Hétfő esti sikerével a KTE immár vezeti a tabellát, azaz feljutásra áll.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–KECSKEMÉTI TE 1–3 (1–2)
Miskolc, DVTK Stadion, 1061 néző. Vezette: Káprály Mihály (Vígh-Tarsonyi Gergő, Rózsa Dávid)
DVTK: Gróf – Szekszárdi M., Kecskés, Bárdos – Révész M., Holdampf, Galántai (Sáreczki, a szünetben), Mucsányi Márk (Bényei, a szünetben) – Molnár G. (Babinszky, 67.), Borvető, Medgyes Z. (Gálfi, 67.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
KTE: Ruisz – Szépe, Szilágyi Z., Szűcs Sz. – Berki (Eördögh, 56.), Kovács B., Haris, Göblyös – Beke P. (Nyári, 84.), Bolyki (Merényi, 77.), Szabó B. (Bányai, 77.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Molnár G. (11.), ill. Beke P. (13.), Bolyki (21.), Szabó B. (76.)
MESTERMÉRLEG
Feczkó Tamás: – Nagyon jól kezdtük a meccset, az első tizenkét percben az történt, amit szerettünk volna, utána hihetetlen szituációkban kaptunk gólokat – kontrákból. A második kecskeméti találat döntően befolyásolta a mérkőzést, többen is hibát követtek el ekkor. A második játékrész eleje jobb volt, de ahogy egyre inkább kinyíltunk, a KTE kivégezhetett volna minket, viszont kockáztatnunk kellett… Soha nem bírálom a játékosokat, most sem teszem, de ha tizenegy Bényei Ágoston lett volna a pályán, akkor lett volna esélyünk megfordítani a mérkőzést.
Tímár Krisztián: – Nagyon örülünk ennek a sikernek. Itt, Diósgyőrben nyerni mindig nagy dolog, jó csapatot sikerült legyőznünk. Az elején idegesen játszottunk, egy szögletvariációt „megkajáltunk”, de erre nagyon jól reagált a csapat. Látszott, hogy van tartásunk, hogy mit akarunk játszani. Rengeteg lehetőséget sikerült kidolgoznunk a meccsen, és a helyzetek tekintetében teljesen megérdemelten nyertünk. 

Szekszárdi Milánék (piros-fehérben) hiába vezettek, kikaptak a KTE-től (Fotó: dvtk.eu)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés elején gyors gólváltás történt, a DVTK az első kaput eltaláló lövéséből, egy szép szögletvariációból előnyt szerzett Molnár Gábor révén. Ám ezt két percen át sem tudták megtartani a diósgyőriek, a hazai védelem bizonytalanságát hamar kihasználták a kecskemétiek, Beke Péter talált a kapuba. A jó iramú mérkőzés a 21. percben hozott újabb fordulatot, amikor a DVTK létszámfölényben támadhatott, de elveszítette a labdát, a kontrából pedig a KTE újabb gólt ért el, Bolyki Andor volt eredményes.

A második félidő elején aktívabb volt a hazai együttes, majd a vendégek dolgoztak ki olyan helyzeteket, melyekkel eldönthették volna a meccset, de ebben a szakaszban a DVTK kapusa, Gróf Dávid több bravúrt is bemutatott. A Diósgyőr lőtt ugyan egy kapufát, de a hajrában a KTE lezárta a mérkőzést Szabó Bálint szép találatával.

A Kecskemét teljesen megérdemelt győzelmet aratott, a bajnoki tabella élére ugrott – az NB I-hez méltó játékkal, míg a piros-fehérek először szenvedtek vereséget Feczkó Tamás irányításával. 1–3

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés! Meglátjuk, mire megy egymással a négy mérkőzés óta veretlen DVTK és a harmadik helyen álló Kecskemét, amely győzelemmel a tabella élére ugorhat.

 

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