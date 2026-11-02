Elkezdődött a férfi kézilabda-válogatott új korszaka

Régi és új arcok gyűltek össze Felcsúton, ahol az immár Sótonyi László vezette magyar férfi kézilabda-válogatott dolgozik együtt három napot, és készül első körben a csütörtöki, Montenegró elleni tatabányai Európa-bajnoki selejtezőre.

A kétórás foglalkozás elején Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke mondott beszédet a pálya közepén körben álló játékosoknak, majd Sótonyi vette át a szót, és elmondta a szükséges instrukciókat. Ezt követően Lattenstein Dániel erőnléti edző tartott tízperces bemelegítő edzést a srácoknak futással és nyújtással.

Utána jött a foci, de nem ám a szokásos módon. Eleve húszan voltak egyszerre a pályán, azaz tízen-tízen, zöldek a feketék ellen, ami már önmagában is grundfocihangulatot kölcsönzött a játéknak, ráadásul a szabályok sem a megszokottak voltak, a 9-esen belül csak lábbal lehetett labdához érni, azon kívül viszont csak kézzel, de sokáig nem lehetett tartani, mert akihez hozzáértek, az automatikusan elveszítette a labdát.

Nem csak a kezükkel játszanak a felcsúti felkészülés során (Fotó: Szabó Miklós)

Jó kis játék volt, de nem tudjuk, ki nyert...

A legaktívabbnak viszont a kapus Bartucz László bizonyult, aki nem ismert elveszett labdát – valahogy úgy, ahogy tétmeccsen sem. Utána következett a három kapus, Bartucz, Palasics Kristóf és Nagy Benedek bemelegítése, ami nagyon alapos volt, Fazekas Gergő pedig lőtt egy olyan bivalyerős, tökéletesen helyezett gólt a jobb felsőbe, hogy azt legfeljebb az édesapja, a 238-szoros válogatott kapus, Fazekas Nándor védte volna ki – fénykorában.

A hangulat egyébként nagyszerű volt, az újak is oldottan viselkedtek, de érdekes volt látni, hogy azok a játékosok, akik néhány éve még csak debütáltak, most már meghatározó játékosnak számítanak a nemzeti csapatban, amelynek két kapitánya Ligetvári Patrik és Fazekas Gergő lett.

A helyzet kettős: mivel nem jutottunk ki a 2027-es vb-re, elvileg van idő a csapatépítésre, ugyanakkor gyakorlatilag még sincs olyan sok, mert nyakunkon van a Montenegró és Koszovó elleni két Európa-bajnoki selejtező.