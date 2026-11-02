Elkezdődött a férfi kézilabda-válogatott új korszaka
Régi és új arcok gyűltek össze Felcsúton, ahol az immár Sótonyi László vezette magyar férfi kézilabda-válogatott dolgozik együtt három napot, és készül első körben a csütörtöki, Montenegró elleni tatabányai Európa-bajnoki selejtezőre.
A kétórás foglalkozás elején Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke mondott beszédet a pálya közepén körben álló játékosoknak, majd Sótonyi vette át a szót, és elmondta a szükséges instrukciókat. Ezt követően Lattenstein Dániel erőnléti edző tartott tízperces bemelegítő edzést a srácoknak futással és nyújtással.
Utána jött a foci, de nem ám a szokásos módon. Eleve húszan voltak egyszerre a pályán, azaz tízen-tízen, zöldek a feketék ellen, ami már önmagában is grundfocihangulatot kölcsönzött a játéknak, ráadásul a szabályok sem a megszokottak voltak, a 9-esen belül csak lábbal lehetett labdához érni, azon kívül viszont csak kézzel, de sokáig nem lehetett tartani, mert akihez hozzáértek, az automatikusan elveszítette a labdát.
Jó kis játék volt, de nem tudjuk, ki nyert...
A legaktívabbnak viszont a kapus Bartucz László bizonyult, aki nem ismert elveszett labdát – valahogy úgy, ahogy tétmeccsen sem. Utána következett a három kapus, Bartucz, Palasics Kristóf és Nagy Benedek bemelegítése, ami nagyon alapos volt, Fazekas Gergő pedig lőtt egy olyan bivalyerős, tökéletesen helyezett gólt a jobb felsőbe, hogy azt legfeljebb az édesapja, a 238-szoros válogatott kapus, Fazekas Nándor védte volna ki – fénykorában.
A hangulat egyébként nagyszerű volt, az újak is oldottan viselkedtek, de érdekes volt látni, hogy azok a játékosok, akik néhány éve még csak debütáltak, most már meghatározó játékosnak számítanak a nemzeti csapatban, amelynek két kapitánya Ligetvári Patrik és Fazekas Gergő lett.
A helyzet kettős: mivel nem jutottunk ki a 2027-es vb-re, elvileg van idő a csapatépítésre, ugyanakkor gyakorlatilag még sincs olyan sok, mert nyakunkon van a Montenegró és Koszovó elleni két Európa-bajnoki selejtező.
|Palasics Kristóf, a válogatott kapusa: – Új korszak kezdődik a válogatott életében. Fiatalok és sikerre éhesek vagyunk, szeretnénk a lehető legjobban elsajátítani azt a taktikát, amit a kapitány vár tőlünk. Lendületes, sokat futó csapatot várok, amely nekimegy az oroszlánnak is! A válogatottnál mindig van egy kis izgatottság, de a hangulat ugyanúgy jó, mint eddig, az újak beilleszkednek, de több idő kell ahhoz, hogy csapattá kovácsolódjunk, és közben lesznek majd sikerek és kudarcok is. Több éve vagyok a felnőttkeret tagja, idővel egyre több lehetőséget kaptam, amivel mindig próbáltam élni. Igyekszem most is a saját feladatomra figyelni, élvezni, hogy azt csinálhatom, amit mindig is szerettem volna, és nem teherként élem meg. Sótonyi Lászlóval dolgoztunk a NEKA-nál és a juniorválogatottban is, a legutóbbi korosztályos világbajnokságon ezüstérmesek lettünk. Többen ismerjük őt, tudjuk, mit vár el egy játékostól, és aki még kevésbé ismeri, annak próbálunk segíteni.
A FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Bartucz László (HSG Wetzlar – Németország), Nagy Benedek (Atlético Valladolid – Spanyolország)
Jobbszélsők: Imre Bence (ONE Veszprém HC), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)
Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes – Franciaország)
Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Cesson Rennes – Franciaország), Fazekas Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Tóth Levente (MOL Tatabánya KC)
Beállók: Rosta Miklós (OTP Bank-PICK Szeged), Karai Miklós (MOL Tatabánya KC), Mészáros Máté (LIQUI MOLY NEKA)
Balátlövők: Győri Mátyás (ETO University HT), Ligetvári Patrik (ONE Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Lukács Péter (OTP Bank-PICK Szeged)
Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (ONE Veszprém HC), Krakovszki Bence (ETO University HT)
EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐK, FÉRFIAK
1. forduló
November 4., szerda
20:00, Tórshavn: Feröer–Koszovó
November 5., csütörtök
18:00, Tatabánya: Magyarország–Montenegró
2. forduló
November 8., vasárnap
17:15, Ferizaj: Koszovó–Magyarország
18:00, Podgorica: Montenegró–Feröer
A magyar válogatott programja a további fordulókban
2027. március 10./11.: Feröer–Magyarország
2027. március 13./14.: Magyarország–Feröer
2027. május 5.: Montenegró–Magyarország
2027. május 9.: Magyarország–Koszovó