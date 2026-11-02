Elkezdődött a férfi kézilabda-válogatott új korszaka

VINCZE SZABOLCSVINCZE SZABOLCS
2026.11.02. 21:27
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A kézilabda-válogatott tagjai már Sótonyi László irányításával dolgoznak (Fotó: Szabó Miklós)
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Felcsúton gyűlt össze Sótonyi László férfi kézilabda szövetségi kapitány első válogatott kerete, amely a háromnapos összetartás után Európa-bajnoki selejtezőt játszik Montenegró, majd Koszovó nemzeti csapata ellen. Van, ami változott, van ami nem.

Régi és új arcok gyűltek össze Felcsúton, ahol az immár Sótonyi László vezette magyar férfi kézilabda-válogatott dolgozik együtt három napot, és készül első körben a csütörtöki, Montenegró elleni tatabányai Európa-bajnoki selejtezőre.

A kétórás foglalkozás elején Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke mondott beszédet a pálya közepén körben álló játékosoknak, majd Sótonyi vette át a szót, és elmondta a szükséges instrukciókat. Ezt követően Lattenstein Dániel erőnléti edző tartott tízperces bemelegítő edzést a srácoknak futással és nyújtással.

Utána jött a foci, de nem ám a szokásos módon. Eleve húszan voltak egyszerre a pályán, azaz tízen-tízen, zöldek a feketék ellen, ami már önmagában is grundfocihangulatot kölcsönzött a játéknak, ráadásul a szabályok sem a megszokottak voltak, a 9-esen belül csak lábbal lehetett labdához érni, azon kívül viszont csak kézzel, de sokáig nem lehetett tartani, mert akihez hozzáértek, az automatikusan elveszítette a labdát.

Nem csak a kezükkel játszanak a felcsúti felkészülés során (Fotó: Szabó Miklós)

Jó kis játék volt, de nem tudjuk, ki nyert...

A legaktívabbnak viszont a kapus Bartucz László bizonyult, aki nem ismert elveszett labdát – valahogy úgy, ahogy tétmeccsen sem. Utána következett a három kapus, Bartucz, Palasics Kristóf és Nagy Benedek bemelegítése, ami nagyon alapos volt, Fazekas Gergő pedig lőtt egy olyan bivalyerős, tökéletesen helyezett gólt a jobb felsőbe, hogy azt legfeljebb az édesapja, a 238-szoros válogatott kapus, Fazekas Nándor védte volna ki – fénykorában.

A hangulat egyébként nagyszerű volt, az újak is oldottan viselkedtek, de érdekes volt látni, hogy azok a játékosok, akik néhány éve még csak debütáltak, most már meghatározó játékosnak számítanak a nemzeti csapatban, amelynek két kapitánya Ligetvári Patrik és Fazekas Gergő lett.

A helyzet kettős: mivel nem jutottunk ki a 2027-es vb-re, elvileg van idő a csapatépítésre, ugyanakkor gyakorlatilag még sincs olyan sok, mert nyakunkon van a Montenegró és Koszovó elleni két Európa-bajnoki selejtező.

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A férfi kéziválogatott szövetségi kapitányának nagyon sok fejtörést és álmatlan éjszakát okozott az első keret összeállítása.
Palasics Kristóf, a válogatott kapusa: – Új korszak kezdődik a válogatott életében. Fiatalok és sikerre éhesek vagyunk, szeretnénk a lehető legjobban elsajátítani azt a taktikát, amit a kapitány vár tőlünk. Lendületes, sokat futó csapatot várok, amely nekimegy az oroszlánnak is! A válogatottnál mindig van egy kis izgatottság, de a hangulat ugyanúgy jó, mint eddig, az újak beilleszkednek, de több idő kell ahhoz, hogy csapattá kovácsolódjunk, és közben lesznek majd sikerek és kudarcok is. Több éve vagyok a felnőttkeret tagja, idővel egyre több lehetőséget kaptam, amivel mindig próbáltam élni. Igyekszem most is a saját feladatomra figyelni, élvezni, hogy azt csinálhatom, amit mindig is szerettem volna, és nem teherként élem meg. Sótonyi Lászlóval dolgoztunk a NEKA-nál és a juniorválogatottban is, a legutóbbi korosztályos világbajnokságon ezüstérmesek lettünk. Többen ismerjük őt, tudjuk, mit vár el egy játékostól, és aki még kevésbé ismeri, annak próbálunk segíteni.
vélemény

A FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Bartucz László (HSG Wetzlar – Németország), Nagy Benedek (Atlético Valladolid – Spanyolország)
Jobbszélsők: Imre Bence (ONE Veszprém HC), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)
Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes – Franciaország) 
Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Cesson Rennes – Franciaország), Fazekas Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Tóth Levente (MOL Tatabánya KC)
Beállók: Rosta Miklós (OTP Bank-PICK Szeged), Karai Miklós (MOL Tatabánya KC), Mészáros Máté (LIQUI MOLY NEKA)
Balátlövők: Győri Mátyás (ETO University HT), Ligetvári Patrik (ONE Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Lukács Péter (OTP Bank-PICK Szeged)
Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (ONE Veszprém HC), Krakovszki Bence (ETO University HT)

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐK, FÉRFIAK
1. forduló
November 4., szerda
20:00, Tórshavn: Feröer–Koszovó
November 5., csütörtök
18:00, Tatabánya: Magyarország–Montenegró
2. forduló
November 8., vasárnap
17:15, Ferizaj: Koszovó–Magyarország
18:00, Podgorica: Montenegró–Feröer

A magyar válogatott programja a további fordulókban
2027. március 10./11.: Feröer–Magyarország
2027. március 13./14.: Magyarország–Feröer
2027. május 5.: Montenegró–Magyarország
2027. május 9.: Magyarország–Koszovó

 

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