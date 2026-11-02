Antonelli, az olasz király; Vitális a Real Madrid ellen készül

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Kimi Antonellit ünnepli a világ – és főleg Olaszország. A Mercedes 20 éves pilótája nem csupán minden idők legfiatalabb világbajnoka vasárnap este óta, de 1953 óta, azaz 73 éve az első olasz is, aki felülhet a Formula–1 trónjára. Zsoldos Barna kétoldalas összeállításában az ifjú bajnok pályafutásának legfontosabb mérföldköveit épp úgy sorra veszi, mint az idény csúcspillanatait, és persze maga Kimi Antonelli is megszólal az első nagy ünneplés után.

A Manchester United megtépázva készül az AS Roma elleni BL-meccsre. Hosszú történelme egyik legsúlyosabb válságát éli az angol klub, amely Sir Alex Ferguson távozása óta egyszerűen képtelen visszatalálni a dicsőséges útra. Bodnár Zalán összeállítása.

…és még: Gulácsi Péter a PSG-támadók ellen; csatárok nélkül ment a Bayern az Atléticóhoz; Sallai Roland a VfB Stuttgart ellen a BL-ben.

Vitális Milán tudta, hogy ami itthon elég, az kint kevés lesz. Az AEK Athén középpályása Mohai Dominikkal arról is beszélgetett, hogy miként sikerült beilleszkednie, szuperlatívuszokban beszélt Varga Barnabásról, bevallotta, hogy Barca-szurkolóként is megkülönböztetett izgalommal várja a szerdai, Real Madrid elleni BL-csatát.

A két vb-ezüst a várakozást felülmúló eredmény. Az asztanai birkózó-világbajnokság után Krasznai Bence, az NS kiküldött tudósítója Bácsi Péter szakmai igazgatóval értékelte az év fő versenyét.

És ha kedd, akkor Junior: az U23-as cselgáncs Eb-vel, a hónap utánpótlásedzőjével és a baki U15-ös futball-vb-vel, ami inkább volt futballfesztivál, a mieinknek pedig sikerült a 81. helyen végezniük...

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