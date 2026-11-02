Emil Nielsen tagadta a távozásáról szóló pletykákat

Mint ismert, néhány hete a Rygtebörs nevű, kézilabdával foglalkozó dán portál szellőztette meg, hogy a nyáron Barcelonából szerződtetett kiválóság – dacára annak, hogy hároméves szerződést kötött a klubbal – az idény végén a Flensburgba teheti át a székhelyét, miután megváltoztak az élsportolók adózásának feltételei, s ezzel kapcsolatban már tárgyal is német klubbal.

A dán TV2 a válogatott összetartásán kérdezte meg Nielsent az esetleges németországi transzferről.

„Sok mindent megtudtam magamról, amikor elolvastam ezt a hírt. Nem tudok semmilyen ilyesmiről, szóval cáfolni szeretném ezeket a pletykákat. Hároméves szerződésem van Veszprémben, s klubszinten erre fókuszálok” – közölte Emil Nielsen.