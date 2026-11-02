Emil Nielsen tagadta a távozásáról szóló pletykákat

M. B.M. B.
2026.11.02. 20:31
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Fotó: Dömötör Csaba
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One Veszprém HC dán férfi kézilabda-válogatott Emil Nielsen
A One Veszprém HC férfi kézilabdacsapatának dán válogatott kapusa, Emil Nielsen cáfolta a távozásáról, valamint a Flensburgba való igazolásáról szóló sajtóhíreket.

Mint ismert, néhány hete a Rygtebörs nevű, kézilabdával foglalkozó dán portál szellőztette meg, hogy a nyáron Barcelonából szerződtetett kiválóság – dacára annak, hogy hároméves szerződést kötött a klubbal – az idény végén a Flensburgba teheti át a székhelyét, miután megváltoztak az élsportolók adózásának feltételei, s ezzel kapcsolatban már tárgyal is német klubbal. 

A dán TV2 a válogatott összetartásán kérdezte meg Nielsent az esetleges németországi transzferről. 

„Sok mindent megtudtam magamról, amikor elolvastam ezt a hírt. Nem tudok semmilyen ilyesmiről, szóval cáfolni szeretném ezeket a pletykákat. Hároméves szerződésem van Veszprémben, s klubszinten erre fókuszálok”közölte Emil Nielsen.

 

 

One Veszprém HC dán férfi kézilabda-válogatott Emil Nielsen
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