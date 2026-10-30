A Bournemouth vezetőedzője megerősítette, súlyos Tóth Alex sérülése
Tóth Alex mindössze 15 percet töltött pályán csereként az AC Milan ellen múlt csütörtökön, amikor sérülés miatt le kellett cserélni. Marco Rose most csütörtökön így nyilatkozott állapotáról a klub sajtótájékoztatóján:
„Alex fontos számunkra, de sajnos rossz hírt kell közölnöm, úgy tűnik, hosszabb időre elvesztettük. Izomsérüléssel küzd, ráadásul a súlyosabb fajtából, úgyhogy azt hiszem, néhány hónapra kidőlt.”
Mint ismert, a magyar válogatott novemberben Grúziával idegenben, Észak-Írországgal hazai pályán, a Puskás Arénában találkozik a Nemzetek Ligájában, a két meccs után pedig kiderül, feljut-e az A-ligába a B-ből. Tóth Alex a szeptemberi selejtezők során többször kulcsszereplője volt Rossi csapatának, remek teljesítményt nyújtott csereként és kezdőként is, a mostani hírek azonban azt jelentik, nem számolhat vele a soron következő két meccsen a szövetségi kapitány.