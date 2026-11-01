„Mi vagyunk a Liverpool” – a bajnoki címmel lenne elégedett Szoboszlai

H. Á.H. Á.
2026.11.01. 21:16
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Nem mindenkivel volt elégedett Szoboszlai a lefújás után (Fotó: Getty Images)
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PL Liverpool Arsenal Szoboszlai Dominik Premier League angol bajnokság
Mint ismert, vasárnap kora este a Liverpool hazai pályán 1–0-ra kikapott az Arsenaltól. A mérkőzésen sérülése után visszatért Szoboszlai Dominik, aki csereként beszállva bő fél órát játszott, majd a találkozó lefújása után a norvég Viaplay csatornának beszélt a benyomásairól.

 

Meglepő felvetéssel szembesítette a korábbi 71-szeres válogatott norvég támadó, Jan Aage Fjörtoft a csereként fél órát játszó Szoboszlai Dominikot.

„Én idős vagyok, te viszont fiatal, ez pedig egy igazi régi vágású meccs volt, rengeteg összecsapással, párharccal” – kezdte az interjút Fjörtoft, és Szoboszlai szemlátomást egyet is értett az 59 éves riporterrel.

„Igen, az volt. Azt talán nem mondanám, hogy túlságosan is az volt, de ha mi 95 percen keresztül tesszük a dolgunkat és elvégezzük a feladatunkat, akkor talán másnak is ezt kéne tennie a pályán...” – fogalmazott a 26 éves magyar középpályás, aki nyilván a mérkőzés játékvezetőjére, Andy Madleyre utalt, és a továbbiakban elismerte, ha ők vezetnek, akkor lehet, hogy ők is az Arsenal stílusát alkalmazták volna. A londoniak ugyanis a vezetés megszerzése után rengeteg játékmegszakítással igyekeztek kizökkenteni a Liverpoolt a ritmusából, és a jelek szerint ezt sikerrel tették, hiszen Szoboszlaiék nem tudtak végül egyenlíteni.

„Lehet, hogy fordított helyzetben, ha mi vezetünk 1–0-ra ellenük, ugyanezt csináljuk, és biztos vagyok benne, hogy ők sem csinálják ezt, ha mi vezetünk 1–0-ra. De hát, ilyen a futball. Néhanapján azt érezzük, hogy csúcsformában játszunk, máskor pedig a közelében sem vagyunk ennek” – fogalmazott Szoboszlai, aki Fjörtoft utolsó kérdésére elárulta, mikor lenne elégedett az idénnyel.

„Ha megnyernénk a bajnokságot. Mi vagyunk a Liverpool, nem is lehet más a célunk. Ezért dolgozunk minden nap, aztán majd meglátjuk, ez mire lesz elég” – mondta a magyar válogatott csapatkapitánya. 

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
Liverpool–Arsenal 0–1 (0–1)
Liverpool, Anfield, 60 500 néző. V: Madley
Liverpool: Alisson – R. Araújo (Víctor Munoz, 81.), Jacquet, Van Dijk, Kerkez (Cimikasz, 81.) – Mac Allister, Nyoni (Szoboszlai, 58.)– Barcola, Wirtz (Koumas, 81.), Gakpo (Ngumoha, 67.) – Isak. Menedzser: Andoni Iraola
Arsenal: Raya – J. Timber, Konsa, Gabriel Magalhaes, Calafiori – Rice, Bruno Guimaraes (Lewis-Skelly, 62.) – Madueke, Ödegaard (Merino, 88.), Colisz (Hincapié, 84.) – Havertz (Gyökeres, 84.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: Havertz (16.)

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