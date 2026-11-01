„Mi vagyunk a Liverpool” – a bajnoki címmel lenne elégedett Szoboszlai

Meglepő felvetéssel szembesítette a korábbi 71-szeres válogatott norvég támadó, Jan Aage Fjörtoft a csereként fél órát játszó Szoboszlai Dominikot.

„Én idős vagyok, te viszont fiatal, ez pedig egy igazi régi vágású meccs volt, rengeteg összecsapással, párharccal” – kezdte az interjút Fjörtoft, és Szoboszlai szemlátomást egyet is értett az 59 éves riporterrel.

„Igen, az volt. Azt talán nem mondanám, hogy túlságosan is az volt, de ha mi 95 percen keresztül tesszük a dolgunkat és elvégezzük a feladatunkat, akkor talán másnak is ezt kéne tennie a pályán...” – fogalmazott a 26 éves magyar középpályás, aki nyilván a mérkőzés játékvezetőjére, Andy Madleyre utalt, és a továbbiakban elismerte, ha ők vezetnek, akkor lehet, hogy ők is az Arsenal stílusát alkalmazták volna. A londoniak ugyanis a vezetés megszerzése után rengeteg játékmegszakítással igyekeztek kizökkenteni a Liverpoolt a ritmusából, és a jelek szerint ezt sikerrel tették, hiszen Szoboszlaiék nem tudtak végül egyenlíteni.

„Lehet, hogy fordított helyzetben, ha mi vezetünk 1–0-ra ellenük, ugyanezt csináljuk, és biztos vagyok benne, hogy ők sem csinálják ezt, ha mi vezetünk 1–0-ra. De hát, ilyen a futball. Néhanapján azt érezzük, hogy csúcsformában játszunk, máskor pedig a közelében sem vagyunk ennek” – fogalmazott Szoboszlai, aki Fjörtoft utolsó kérdésére elárulta, mikor lenne elégedett az idénnyel.

„Ha megnyernénk a bajnokságot. Mi vagyunk a Liverpool, nem is lehet más a célunk. Ezért dolgozunk minden nap, aztán majd meglátjuk, ez mire lesz elég” – mondta a magyar válogatott csapatkapitánya.

– Noen dager følelse det som vi er helt der oppe, mens andre dager føles det som om vi ikke er i nærheten. Det sa Dominik Szoboszlai til @JanAageFjortoft etter nederlaget i toppkampen mot Arsenal🎙️ https://t.co/S1rYRJ2rks — Viaplay Fotball (@ViaplayFotball) November 1, 2026

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

Liverpool–Arsenal 0–1 (0–1)

Liverpool, Anfield, 60 500 néző. V: Madley

Liverpool: Alisson – R. Araújo (Víctor Munoz, 81.), Jacquet, Van Dijk, Kerkez (Cimikasz, 81.) – Mac Allister, Nyoni (Szoboszlai, 58.)– Barcola, Wirtz (Koumas, 81.), Gakpo (Ngumoha, 67.) – Isak. Menedzser: Andoni Iraola

Arsenal: Raya – J. Timber, Konsa, Gabriel Magalhaes, Calafiori – Rice, Bruno Guimaraes (Lewis-Skelly, 62.) – Madueke, Ödegaard (Merino, 88.), Colisz (Hincapié, 84.) – Havertz (Gyökeres, 84.). Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: Havertz (16.)