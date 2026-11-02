Szívmegállás a brutális ütközés után a spanyol másodosztályban

A 2–2-es döntetlenre álló meccs ráadásában egy előrevágott labdára rástartolt a hazaiak csatára, Jesús de Miguel, de a kezdőkörben a rossz ütemben érkező Andorra-kapus, Jesús Owono a térdével mellkason találta. Az egyenlítői-guineai kapust azonnali piros lappal kiállította a játékvezető, míg a szenvedő fél eszméletlenül terült el a földön, majd ötperces ápolás után hordágyon a stadionon kívül várakozó mentőbe vitték, amely kórházba szállította.

A Marca beszámolója szerint De Miguelnek az ütközés következtében megállt a szíve, de a mentősök újra tudták éleszteni a mentőautóban. A lap hozzáteszi, hogy a játékos már önállóan lélegzik, de még mindig nincs eszméleténél, s a tenerifei La Candelaria Egyetemi Kórházba szállították.

Jesús De Miguel állapotáról klubja, a Tenerife is közleményt adott ki, miszerint a játékos súlyos, de stabil állapotban az említett kórház intenzív osztályán fekszik. A mérkőzésből már csak két perc volt hátra – az ütközésre a nyolcperces ráadás hatodik percében történt –, de Manuel Ángel Pérez játékvezető a két csapatkapitánnyal való egyeztetés után úgy döntött, hogy a maradék két percet már nem játsszák le, s felfüggesztette a találkozót.