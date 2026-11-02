Menesztették az Udinese vezetőedzőjét a Roma elleni zakó után

2026.11.02. 21:24
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Kosta Runjaic ment, Paolo Zanetti jött az Udinesénél (Fotó: Getty Images)
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Udinese Paolo Zanetti Kosta Runjaic
Az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő Udinese vezetősége hétfőn menesztette Kosta Runjaic vezetőedzőt.

A váltás oka a szombati, AS Romától hazai pályán elszenvedett 5–2-es vereség, amellyel az Udinese a 19., utolsó előtti helyre esett vissza a tabellán. Tíz forduló alatt csak egyszer, még augusztusban győzött a Serie A-ban, sorozatban nyolc nyeretlen bajnokinál tart, ebben a szériában pedig csak egy pontot szerzett. 

Runjaic 2024 júniusa óta felelt a szakmai munka irányításáért, az előző idényben elért tizedik hely az Udinese legjobb eredménye az utóbbi tíz évben. Menesztéséig – a Comót irányító Cesc Fabregasszal együtt – az 55 éves tréner volt a legrégebben ugyanannál a klubnál dolgozó edző a Serie A jelenlegi mezőnyében.

A távozó tréner utódja Paolo Zanetti lett, aki idén februárig – csaknem két éven keresztül – a Hellas Verona vezetőedzője volt.

 

Udinese Paolo Zanetti Kosta Runjaic
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