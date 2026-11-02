Menesztették az Udinese vezetőedzőjét a Roma elleni zakó után

A váltás oka a szombati, AS Romától hazai pályán elszenvedett 5–2-es vereség, amellyel az Udinese a 19., utolsó előtti helyre esett vissza a tabellán. Tíz forduló alatt csak egyszer, még augusztusban győzött a Serie A-ban, sorozatban nyolc nyeretlen bajnokinál tart, ebben a szériában pedig csak egy pontot szerzett.

Grazie, Mister https://t.co/pP5uNXCUJm — Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 2, 2026

Runjaic 2024 júniusa óta felelt a szakmai munka irányításáért, az előző idényben elért tizedik hely az Udinese legjobb eredménye az utóbbi tíz évben. Menesztéséig – a Comót irányító Cesc Fabregasszal együtt – az 55 éves tréner volt a legrégebben ugyanannál a klubnál dolgozó edző a Serie A jelenlegi mezőnyében.

A távozó tréner utódja Paolo Zanetti lett, aki idén februárig – csaknem két éven keresztül – a Hellas Verona vezetőedzője volt.