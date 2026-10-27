Xhaka és Embolo is visszatérhet a svájci válogatottba

2026.10.27. 19:48
Fotó: Getty Images
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Nemzetek Ligája svájci labdarúgó-válogatott Granit Xhaka Svájc svájci válogatott Breel Embolo
A Svájci Labdarúgó-szövetség (SFV) döntése értelmében Granit Xhaka és Breel Embolo is visszatérhet a válogatottba.

A nemzeti együttes két meghatározó játékosa – Xhaka viseli a csapatkapitányi karszalagot, míg a középcsatár Embolo az első számú gólfelelős – azért hiányzott a Nemzetek Ligája szeptemberi és októberi találkozóiról, mert egy vizsgálat megállapította, hogy a koronavírus-járvány idején hamis oltási igazolást szereztek be.

A szervezet kedden közölte, hogy alaposan kivizsgálta a két esetet, és az ügyekben lefolytatott jogi eljárások után – figyelembe véve a kihagyott négy meccset – indokoltnak találta a két érintett ismételt meghívását a válogatottba, amit felelősségteljes és helyes döntésnek tart.

A 152-szeres válogatott Xhaka a Sunderland, a 92-szeres válogatott Embolo az Atlanta United légiósa, mindketten 150 ezer svájci frank (körülbelül 60 millió forint) pénzbüntetést kaptak, melyet két évre felfüggesztettek.

Az SFV közleménye kiemelte, hogy Xhaka megtarthatja a kapitányi karszalagot is. A rutinos futballista korábban bocsánatot kért a történtekért, azt hibának nevezte, és vállalta érte a felelősséget.

A B divíziós csoportjában a svájci együttes mind a négy találkozóját megnyerte, novemberben Szlovéniába látogat, majd zárásként Skóciát fogadja.

 

Nemzetek Ligája svájci labdarúgó-válogatott Granit Xhaka Svájc svájci válogatott Breel Embolo
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