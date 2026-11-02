A Sassuolo otthonában ért véget a Firenze nyeretlen szériája

H. Á.H. Á.
2026.11.02. 20:46
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Njie (balra) ismét betalált (Fotó: Getty Images)
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Sassuolo Serie A Fiorentina olasz foci
Az olasz labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának hétfő esti első mérkőzésén a Fiorentina 4–2-re nyert a Sassuolo otthonában.

A tabellán győzelmével a 15. helyre előre lépő – egyúttal mostani ellenfelüket is megelőző – firenzeieknek ez volt szezonbeli második győzelmük, mindkettőt vendégként szerezték, mostani sikerükkel pedig ötmeccses bajnoki nyeretlenségi sorozatnak vetettek véget. A vendégek svéd csatára Alieu Njie az előző fordulóban – múlt csütörtökön –, az Atalanta elleni 2–2 során is kulcsembernek bizonyult, s ahogy négy napja, úgy ezúttal is góllal és gólpasszal járult hozzá a lilák győzelméhez.

OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
Sassuolo–Fiorentina 2–4 (Laurentie, 25., 65., ill. M. Pellegrino 45+2., Njie 50., Mastantuono 79., Valdepenas 90+3.)
KÉSŐBB
20.45: Atalanta–Parma (Tv: Arena4)

 

Sassuolo Serie A Fiorentina olasz foci
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