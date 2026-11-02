A Sassuolo otthonában ért véget a Firenze nyeretlen szériája

A tabellán győzelmével a 15. helyre előre lépő – egyúttal mostani ellenfelüket is megelőző – firenzeieknek ez volt szezonbeli második győzelmük, mindkettőt vendégként szerezték, mostani sikerükkel pedig ötmeccses bajnoki nyeretlenségi sorozatnak vetettek véget. A vendégek svéd csatára Alieu Njie az előző fordulóban – múlt csütörtökön –, az Atalanta elleni 2–2 során is kulcsembernek bizonyult, s ahogy négy napja, úgy ezúttal is góllal és gólpasszal járult hozzá a lilák győzelméhez.

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

Sassuolo–Fiorentina 2–4 (Laurentie, 25., 65., ill. M. Pellegrino 45+2., Njie 50., Mastantuono 79., Valdepenas 90+3.)

KÉSŐBB

20.45: Atalanta–Parma (Tv: Arena4)