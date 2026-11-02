Büntetlen maradt a könyökös, az Everton ismét legyőzte a Newcastle-t

Négy nappal azt követően, hogy az Everton 3–1-gyel kiverte a Newcastle Unitedet a Ligakupából, újra összecsaptak a felek, ám a bajnokságban a St. James' Parkban mérkőztek meg. Ez sem segített a „szarkákon”, akiknek továbbra is akadozott a támadójátékuk, ráadásul a második félidő elején hátrányba kerültek. A leshatáron kilépő Tyrique George lövését még védte Lukás Hornícek, de a továbbcsorgó labdát az üres kapuba lőtte Thierno Barry – más kérdés, hogy az Everton támadója könyökössel szakította le magáról őrzőjét, Fabian Schärt, azaz indokolt lett volna visszavonni a gólt.

A folytatásban sem volt szerencséje a hazai csapatnak, a játékrész közepén Anthony Elanga a bal kapufát találta el, majd a labda úgy pörgött, hogy nem haladt át a gólvonalon, hanem kifelé jött. Később Jacob Ramsey-nek volt egy jobb alsó mellett elsuhanó lövése, míg a 90. percben Yoane Wissa közeli próbálkozását védte lábbal Jordan Pickford. Ráadásul a ráadás során Jacob Ramsey két perc alatt begyűjtött két sárga lapot, így még a Newcastle emberhátrányba is került, az Everton pedig megőrizte előnyét. 0–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ – hétfői mérkőzés

Newcastle United–Everton 0–1 (T. Barry 49.)

Kiállítva: J. Ramsey (90+8., Newcastle)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Liverpool–Arsenal 0–1 (Havertz 16.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Aston Villa–Fulham 1–1 (N. Jackson 39., ill. Szuzuki Z. 64. – öngól)

Chelsea–Manchester United 2–0 (Rogers 50., Palmer 64. – 11-esből)

Manchester City–Brighton Hove Albion 0–1 (Ayari 11.)

AFC Bournemouth–Leeds United 2–0 (Evanilson 31., Adli 90+1.)

Coventry City–Sunderland 3–1 (Szakamoto 17., Awoniyi 37., Rudoni 52., ill. Le Fée 67. – 11-esből)

Kiállítva: Alderete (90+9., Sunderland)

Brentford–Nottingham Forest 2–0 (Milenkovics 30. – öngól, I. Thiago 76.)

Hull City–Ipswich Town 2–2 (Iroegbunam 58., McBurnie 68., ill. Florentino 22., Enciso 74.)

Tottenham Hotspur–Crystal Palace 2–0 (Gray 25., Van Hecke 73.)

Kiállítva: Mateta (13., Crystal Palace)