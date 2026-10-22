Nemzeti Sportrádió

Nemzetek Ligája: zárt kapuk mögött rendezik a szerb-német mérkőzést

2026.10.22. 14:39
Ezúttal nem lesznek nézők a belgrádi stadionban (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája zárt kapus meccs Szerbia Németország
Szurkolói rasszista és diszkriminatív magatartása miatt a házigazda szerb labdarúgó-válogatottnak nézők nélkül kell lejátszania a Németország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzését november 13-án, Belgrádban.

Szurkolóinak rasszista és diszkriminatív magatartása miatt a házigazda szerb labdarúgó-válogatottnak zárt kapuk mögött kell lejátszania a Németország elleni hazai Nemzetek Ligája-mérkőzést november 13-án. Az európai szövetség (UEFA) illetékes bizottsága jelezte: német drukkerek sem léphetnek be a stadionba.

Mellékbüntetésként a szerb szövetség 50 ezer eurós (18.4 millió forintos) pénzbírságot is kapott.

A szankciókat a szerbek szeptember 24-ei Görögország (1–2) és 27-ei Hollandia (1–2) elleni NL-találkozóján tapasztalt rasszista és diszkriminatív incidensek miatt szabták ki.

Az UEFA korábban már büntette Szerbiát a Németország elleni, október elsejei müncheni mérkőzés kapcsán is: akkor a vendégszurkolók számára megtiltották a jegyvásárlást.

 

Nemzetek Ligája zárt kapus meccs Szerbia Németország
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