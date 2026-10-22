Nemzetek Ligája: zárt kapuk mögött rendezik a szerb-német mérkőzést

Szurkolóinak rasszista és diszkriminatív magatartása miatt a házigazda szerb labdarúgó-válogatottnak zárt kapuk mögött kell lejátszania a Németország elleni hazai Nemzetek Ligája-mérkőzést november 13-án. Az európai szövetség (UEFA) illetékes bizottsága jelezte: német drukkerek sem léphetnek be a stadionba.

Mellékbüntetésként a szerb szövetség 50 ezer eurós (18.4 millió forintos) pénzbírságot is kapott.

A szankciókat a szerbek szeptember 24-ei Görögország (1–2) és 27-ei Hollandia (1–2) elleni NL-találkozóján tapasztalt rasszista és diszkriminatív incidensek miatt szabták ki.

Az UEFA korábban már büntette Szerbiát a Németország elleni, október elsejei müncheni mérkőzés kapcsán is: akkor a vendégszurkolók számára megtiltották a jegyvásárlást.