Szappanos Péter talán az év védését mutatta be – így lett a forduló legjobbja az NB I-ben

Ha volt is valaki, aki még mindig értetlenkedett, az Újpest FC vezetői miért akarták az idény előtt mindenáron megszerezni Szappanos Pétert, a Nyíregyháza Spartacus elleni bajnoki után aligha marad kétely benne. Tény, a háromszoros válogatott kapus a bajnokság elején többször is bizonytalankodott, ám hetek óta azt a teljesítményt nyújtja, amivel posztján az élvonal egyik legjobbja lett. Már az első félidőben is volt egy nagy védése, akkor Marko Kvasina bal alsó sarokba tartó fejesét ütötte ki, az viszont már a földöntúli bravúr kategóriába sorolható, amikor a hosszabbítás végén Temesvári Attila fejesét követően „kipiszkálta” a labdát.

SZAPPANOS PÉTER BRAVÚRJA

A FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4085 AZ IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4351

Ami a hátsó alakzatot illeti, a kispesti Szabó Alex sokat tett azért, hogy csapata a gyors vezető találat után ne inogjon meg, és kapott gól nélkül zárja a meccset; a ZTE 22 éves belső védője, Tiago Penalba nemcsak a fejpárbajait nyerte meg, hanem a támadásépítésből is kivette a részét; a ferencvárosi Mariano Gómez sokadszor bizonyította, klubja vezetői ragyogó döntést hoztak a szerződtetésével. Mindent elárul a futballjáról, hogy eltüntette a pályáról a paksiak válogatott támadóját, Szalai Józsefet, bár tegyük hozzá, hasonló teljesítményt magasabb szinten, az Európa-ligában is sorozatban látunk tőle.

Egy sorral feljebb a ZTE 21 esztendős játékosa, Marlon Santos kerül a jobb szélre, aki bizony korábban senkit sem győzött meg arról, hogy a kezdő tizenegyben volna a helye. Szombatig csak csereként lépett pályára, aztán az MTK ellen a „fényesben” találta magát, és a második játékrész közepén parádés lövéssel szerzett vezetést, nem mellékesen a támadás az ő labdaszerzéséből indult. A Vasas kapitányának, Urblík Józsefnek az előző hetekben voltak az ő szintjén gyengébb meccsei, ám Győrben az ETO ellen mindkét játékrész elején betalált, sokadszor mutatta meg, rúgótechnikája nemzetközi szintű – csapata pontvesztése nem rajta múlt. Kristoffer Zachariassen pályafutása talán legjobb idényét futja, szinte a pálya minden szegletében feltűnik, és ha helyzetbe kerül, gólra váltja lehetőségei nagy részét. Az ETO fiatalja, Bánáti Kevin sokkal kevesebb lehetőséget kapott, mint az előző bajnoki évben Borbély Balázsnál, amit az is mutat, hogy a Vasas elleni találkozóig négy bajnokin csak 52 perc jutott neki. Szombaton végigjátszotta a találkozót, nem csupán sokat volt játékban, beadásával kétgólos hátrányban megágyazott a pontszerzésnek.

MARLON SANTOS BOMBAGÓLJA

Ki tudja, miként alakul az Újpest–Nyíregyháza mérkőzés, ha Krajcsovics Ábel az első félidő hajrájában nem érkezik sprintben Etienne Amenyido passzára és persze nem fejezi be góllal a támadást. És ha már Etienne Amenyidót említettük: a togói származású támadónak az első hat fordulót követően már három gólja volt, azóta viszont hiába került helyzetbe, a lehetőségei kimaradtak. A Spartacus ellen előbb gólpasszal jelentkezett, majd miután Aljosa Matko ziccere után a labda a lécről a mezőnybe pattant vissza – Rocco Zikovic pedig fejjel nem tudott felszabadítani –, látványos mozdulattal, félfordulattal, ollózva bombázott a kapu jobb oldalába. Egy héttel korábban az Újpest ellen Luka Kulenovic szerezte a mérkőzés egyetlen találatát, ezúttal csapata kétgólos hátrányát tüntette el remek csatárerényeket csillogtatva. Az első gólja előtt villámgyorsan reagált, miután Hej Viktorról elé pattant a labda, a rendes játékidő utolsó percében pedig pazar, a legkevésbé sem egyszerű mozdulattal fejelt a kapu jobb oldalába.

Gert Remmel a győzelem ösvényére terelte a Lokit Gert Remmel irányításával egyre markánsabban futballozik a hetek óta verhetetlen DVSC (Fotó: Kovács Péter) Felcsútról is három ponttal távozott a Loki, amely immár négy forduló óta veretlen.

Visszavágott a DVSC a Puskás Akadémiának a bajnoki rajton hazai pályán elszenvedett vereségért, Gert Remmel vezetőedző a felcsúti mérkőzés után úgy fogalmazott, csapata minden bizonnyal az idény legjobb teljesítményét nyújtotta. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az ellenfél a fordulónak még listavezetőként vágott neki, bár az is igaz, a Pancho Arénában elszenvedett három bajnoki vereség azért mutatta, pályaválasztóként nem tudja azt az eredményes játékot hozni, amely idegenben hat fellépésen öt győzelmet eredményezett.

A Loki labdarúgói rögtön a kezdés után magasan, már a saját tizenhatosánál letámadták a Puskást, egyáltalán nem volt véletlen a házigazdától a sok labdavesztés – dühöngött is ezért a hazaiak vezetőedzője, Babó Levente. Tény, a gyors vezető gól után nem jöttek a helyzetek, de folyamatosan ott volt Lehoczki Bendegúz kapujánál a DVSC, ami azzal is járt, hogy a riválist a saját kapujától távol tudta tartani. Lang Ádám sérülése sem borította fel a hátsó alakzat stabilitását, Batik Bence jól szállt be, és amikor Brandon Or­monde-Ottewill meggondolatlanul kiállíttatta magát, türelmesen játszva élni tudott az emberelőny adta lehetőséggel.

A debreceniek kispadjára a nyáron érkező észt Gert Remmel ismét nagyszerűen meccselt, együttese sorozatban a harmadik bajnokiját nyerte meg, az elmúlt négy fordulóban pedig összesen tíz pontot szerzett.

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

Október 31., szombat

Kispest-Honvéd FC–Kisvárda Master Good 1–0

Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest 3–0

ETO FC–Vasas FC 2–2

November 1., vasárnap

Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 1–3

Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–0

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–1

Az 5. fordulóból elhalasztott FTC–Kispest mérkőzést december 3-án rendezik.