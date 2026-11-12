Materazzi: Még mindig nem zártuk le a történteket Zidane-nal

A csütörtök esti Olaszország–Franciaország Nemzetek Ligája-mérkőzés apropóján hosszabb interjút készített Marco Materazzival a La Gazzetta dello Sport. A beszélgetésben természetesen komoly hangsúlyt kapott az 53 éves egykori kitűnő hátvéd elhíresült incidense Zinédine Zidane-nal, a francia válogatott jelenlegi szövetségi kapitányával. A két klasszis Berlinben, a 2006-os világbajnokság döntőjében akasztott tengelyt egymással, amikor Materazzi sértő megjegyzéseket tett Zidane családjára, mire a francia nemes egyszerűséggel mellbe fejelte az olaszt. A durvaság miatt Zidane-t kiállították, és a tizenegyespárbajban elvesztett finálé volt az utolsó tétmeccse játékosként.

Fotó: Football Italia

Materazzi az interjúban elmondta: a Tenerife csatára, Jesús de Miguel halála (a támadó egy spanyol másodosztályú bajnoki mérkőzésen olyan szerencsétlenül ütközött az Andorra kapusával, hogy az az életébe került) bizonyos értelemben neki is új megvilágításba helyezte az akkor történteket.

„Jesús de Miguel tragédiájával kapcsolatban arra gondoltam, hálával tartozom Istennek, hogy nekem nem lett bajom. A kapussal kapcsolatban már nem szándékos emberölésről beszélnek egy szerelési kísérlet miatt – mi lett volna, ha ez velem történik meg?” – tette fel a kérdést.

Az Internazionaléval többek között ötszörös olasz bajnok, Bajnokok Ligája-győztes volt kiválóság azt is elárulta: Zidane-nal azóta sem zárták le a történteket, a francia kapitány ugyanis nem hajlandó kibékülni.

„Erre megvolt a lehetősség, ezt mindenki tudja, mégpedig kétezer-tízben, a milánói Meliá szállodában. Én éppen kifelé jöttem, miután elbúcsúztam José Mourinhótól; Zidane éppen a kocsijából szállt ki a parkolóban. Amikor meglátott, tétovázott, s még a fejét is elfordította, ám én odamentem hozzá. Kezet fogtunk, és azt mondtam: »Örülök, hogy itt találkoztunk, ahol nem lát minket senki.« Ő azt felelte: »Ne aggódj. Az ilyesmi megtörténik, ez már a múlt.« Kár, hogy később mégis beszélt róla, amikor azt mondta: azt hitte, rajongó vagyok. Nem ez volt az első eset, hogy provokáltam az ellenfelet, de ő sem először fejelt le valakit – ezt kevesen hangsúlyozzák.”

A húsz éve lezáratlan incidens ellenére Materazzi remek véleménnyel van Zidane-ról, az edzőről, aki a Real Madrid főnökeként háromszor egymás után nyerte meg a Bajnokok Ligáját, s kétszer a spanyol bajnokságot.

„Minden tetszik, amit csinál. Ismeri a nagy csapatok öltözőinek atmoszféráját, ismeri a játékosokat, megérti a sztárokat, hagyja őket érvényesülni, továbbá empatikus, ami elengedhetetlen a sikerhez. És sok mindent meg is nyert. Amikor Cristiano Ronaldót, Bale-t, Marcelót és Modricot edzed, ha okos vagy, tudod, hogyan kell a tapasztalatukat a csapat szolgálatába állítani. Nem pedig úgy teszel, mintha Cristianót tanítanád szabadrúgást rúgni, ahogyan Rafa Benítez tette...” – fogalmazott csípősen az Inter-ikon.

NEMZETEK LIGÁJA

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NOVEMBER 12., CSÜTÖRTÖK

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