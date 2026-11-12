Amerikából jöttem: Burrow vagy Allen az MVP? Mérleget vontunk a szezon felénél
NFL, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
Péntek
Baltimore Ravens–Jacksonville Jaguars 10–33
Vasárnap kora este
Atlanta Falcons–Cincinnati Bengals (Madrid) 17–34
Indianapolis Colts–Dallas Cowboys 23–27
Kansas City Chiefs–New York Jets 35–12
Miami Dolphins–Detroit Lions 9–19
Philadelphia Eagles–New York Giants 11–19
Washington Commanders–Los Angeles Rams 13–20
New Orleans Saints–Cleveland Browns 23–22 – hosszabbítás után
Carolina Panthers–Denver Broncos 21–26
Vasárnap késő este
Los Angeles Chargers–Houston Texans 22–44
San Francisco 49ers–Las Vegas Raiders 38–17
Seattle Seahawks–Arizona Cardinals 17–3
New England Patriots–Green Bay Packers 27–45
Chicago Bears–Tampa Bay Buccaneers 27–24
Kedd
Minnesota Vikings–Buffalo Bills 6–23
Szabadnapos: Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans
A 10. FORDULÓ MŰSORA
Péntek
2.15: New York Giants–Washington Commanders (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Detroit Lions–New England Patriots, München (Tv: Arena4)
19.00: New Orleans Saints–Carolina Panthers
19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins
19.00: Cleveland Browns–Houston Texans
19.00: Green Bay Packers–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)
19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars
19.00: New York Jets–Buffalo Bills
19.00: Atlanta Falcons–Kansas City Chiefs
22.05: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams
22.05: Las Vegas Raiders–Seattle Seahawks
22.25: Dallas Cowboys–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
Hétfő
2.20: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: Baltimore Ravens–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)
Szabadnapos: Chicago Bears, Denver Broncos, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers
|AFC Kelet
|Gy-V-D
|1. Buffalo Bills
|7 – 1 – 0
|2. New England Patriots
|5 – 4 – 0
|3. New York Jets
|2 – 7 – 0
|4. Miami Dolphins
|1 – 7 – 0
|AFC Észak
|Gy-V-D
|1. Pittsburgh Steelers
|6 – 2 – 0
|2. Cincinnati Bengals
|6 – 2 – 0
|3. Cleveland Browns
|5 – 4 – 0
|4. Baltimore Ravens
|4 – 5 – 0
|AFC Dél
|Gy-V-D
|1. Jacksonville Jaguars
|6 – 2 – 0
|2. Houston Texans
|3 – 5 – 0
|3. Indianapolis Colts
|2 – 7 – 0
|4. Tennessee Titans
|1 – 7 – 0
|AFC Nyugat
|Gy-V-D
|1. Denver Broncos
|7 – 2 – 0
|2. Kansas City Chiefs
|6 – 2 – 0
|3. Las Vegas Raiders
|4 – 5 – 0
|4. Los Angeles Chargers
|0 – 8 – 0
|NFC Kelet
|Gy-V-D
|1. New York Giants
|5 – 2 – 1
|2. Dallas Cowboys
|4 – 5 – 0
|3. Washington Commanders
|2 – 5 – 1
|4. Philadelphia Eagles
|2 – 7 – 0
|NFC Észak
|Gy-V-D
|1. Chicago Bears
|7 – 2 – 0
|2. Detroit Lions
|6 – 2 – 0
|3. Minnesota Vikings
|6 – 2 – 0
|4. Green Bay Packers
|6 – 3 – 0
|NFC Dél
|Gy-V-D
|1. Carolina Panthers
|3 – 5 – 0
|2. New Orleans Saints
|3 – 5 – 0
|3. Tampa Bay Buccaneers
|3 – 6 – 0
|4. Atlanta Falcons
|3 – 6 – 0
|NFC Nyugat
|Gy-V-D
|1. San Francisco 49ers
|7 – 1 – 0
|2. Seattle Seahawks
|5 – 4 – 0
|3. Los Angeles Rams
|5 – 4 – 0
|4. Arizona Cardinals
|3 – 6 – 0