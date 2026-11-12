Amerikából jöttem: Burrow vagy Allen az MVP? Mérleget vontunk a szezon felénél

CS. M.CS. M.
2026.11.12. 22:49
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Címkék
Amerikából jöttem NFL Itt van Amerika Josh Allen Joe Burrow Los Angeles Rams
Az NFL-alapszakasz 9. fordulóját követően az eddig történteket kibeszéltük, az előttünk álló meccseket beharangoztuk az Amerikából jöttem podcast legfrissebb részében.

 

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Az alapszakasz felénél járva élesedik a Super Bowlért zajló csata.

NFL, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
Péntek
Baltimore Ravens–Jacksonville Jaguars 10–33
Vasárnap kora este
Atlanta Falcons–Cincinnati Bengals (Madrid) 17–34
Indianapolis Colts–Dallas Cowboys 23–27
Kansas City Chiefs–New York Jets 35–12
Miami Dolphins–Detroit Lions 9–19
Philadelphia Eagles–New York Giants 11–19
Washington Commanders–Los Angeles Rams 13–20
New Orleans Saints–Cleveland Browns 23–22 – hosszabbítás után
Carolina Panthers–Denver Broncos 21–26
Vasárnap késő este
Los Angeles Chargers–Houston Texans 22–44
San Francisco 49ers–Las Vegas Raiders 38–17
Seattle Seahawks–Arizona Cardinals 17–3
New England Patriots–Green Bay Packers 27–45
Chicago Bears–Tampa Bay Buccaneers 27–24
Kedd
Minnesota Vikings–Buffalo Bills 6–23
Szabadnapos: Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans

A 10. FORDULÓ MŰSORA
Péntek
2.15: New York Giants–Washington Commanders (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Detroit Lions–New England Patriots, München (Tv: Arena4)
19.00: New Orleans Saints–Carolina Panthers
19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins
19.00: Cleveland Browns–Houston Texans
19.00: Green Bay Packers–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)
19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars
19.00: New York Jets–Buffalo Bills
19.00: Atlanta Falcons–Kansas City Chiefs
22.05: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams
22.05: Las Vegas Raiders–Seattle Seahawks
22.25: Dallas Cowboys–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
Hétfő
2.20: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: Baltimore Ravens–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)
Szabadnapos: Chicago Bears, Denver Broncos, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers

 
AFC KeletGy-V-D
1. Buffalo Bills7 – 1 – 0
2. New England Patriots5 – 4 – 0
3. New York Jets2 – 7 – 0
4. Miami Dolphins1 – 7 – 0
  
AFC ÉszakGy-V-D
1. Pittsburgh Steelers6 – 2 – 0
2. Cincinnati Bengals6 – 2 – 0
3. Cleveland Browns5 – 4 – 0
4. Baltimore Ravens4 – 5 – 0
  
AFC DélGy-V-D
1. Jacksonville Jaguars6 – 2 – 0
2. Houston Texans3 – 5 – 0
3. Indianapolis Colts2 – 7 – 0
4. Tennessee Titans1 – 7 – 0
  
AFC NyugatGy-V-D
1. Denver Broncos7 – 2 – 0
2. Kansas City Chiefs6 – 2 – 0
3. Las Vegas Raiders4 – 5 – 0
4. Los Angeles Chargers0 – 8 – 0
  
NFC KeletGy-V-D
1. New York Giants5 – 2 – 1
2. Dallas Cowboys4 – 5 – 0
3. Washington Commanders2 – 5 – 1
4. Philadelphia Eagles2 – 7 – 0
  
NFC ÉszakGy-V-D
1. Chicago Bears7 – 2 – 0
2. Detroit Lions6 – 2 – 0
3. Minnesota Vikings6 – 2 – 0
4. Green Bay Packers6 – 3 – 0
  
NFC DélGy-V-D
1. Carolina Panthers3 – 5 – 0
2. New Orleans Saints3 – 5 – 0
3. Tampa Bay Buccaneers3 – 6 – 0
4. Atlanta Falcons3 – 6 – 0
  
NFC NyugatGy-V-D
1. San Francisco 49ers7 – 1 – 0
2. Seattle Seahawks5 – 4 – 0
3. Los Angeles Rams5 – 4 – 0
4. Arizona Cardinals3 – 6 – 0
A CSOPORTOK ÁLLÁSA

 

Amerikából jöttem NFL Itt van Amerika Josh Allen Joe Burrow Los Angeles Rams
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