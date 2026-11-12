Amerikából jöttem: Burrow vagy Allen az MVP? Mérleget vontunk a szezon felénél

NFL, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

Péntek

Baltimore Ravens–Jacksonville Jaguars 10–33

Vasárnap kora este

Atlanta Falcons–Cincinnati Bengals (Madrid) 17–34

Indianapolis Colts–Dallas Cowboys 23–27

Kansas City Chiefs–New York Jets 35–12

Miami Dolphins–Detroit Lions 9–19

Philadelphia Eagles–New York Giants 11–19

Washington Commanders–Los Angeles Rams 13–20

New Orleans Saints–Cleveland Browns 23–22 – hosszabbítás után

Carolina Panthers–Denver Broncos 21–26

Vasárnap késő este

Los Angeles Chargers–Houston Texans 22–44

San Francisco 49ers–Las Vegas Raiders 38–17

Seattle Seahawks–Arizona Cardinals 17–3

New England Patriots–Green Bay Packers 27–45

Chicago Bears–Tampa Bay Buccaneers 27–24

Kedd

Minnesota Vikings–Buffalo Bills 6–23

Szabadnapos: Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans

A 10. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: New York Giants–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Detroit Lions–New England Patriots, München (Tv: Arena4)

19.00: New Orleans Saints–Carolina Panthers

19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins

19.00: Cleveland Browns–Houston Texans

19.00: Green Bay Packers–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)

19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars

19.00: New York Jets–Buffalo Bills

19.00: Atlanta Falcons–Kansas City Chiefs

22.05: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams

22.05: Las Vegas Raiders–Seattle Seahawks

22.25: Dallas Cowboys–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Baltimore Ravens–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Chicago Bears, Denver Broncos, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers