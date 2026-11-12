WTA-vb: Gauff 1:5-ről megnyert második játszmával győzte le Kosztyukot

Szupermotivált amerikai a Jelena Ribakina helyére beugró, már kiesett játékos ellen – nagyjából így lehetett felvázolni az előzményeket Coco Gauff és Marta Kosztyuk csatája előtt a WTA-világbajnokság 1-es csoportja 3. fordulójában. A két játékos egymás elleni mérlege is Gauff győzelmét ígérte: az eddigi hat összecsapásból négyet ő nyert meg, legutóbb az augusztusi, cincinnati kemény pályás torna negyeddöntőjében győzte le ukrán vetélytársát két játszmában.

Nagyjából az elvárásoknak megfelelően zajlott az első szett, „brékpárbajjal” kezdtek a felek, végül az döntötte el a mindkét oldalon sok ki nem kényszerített hibát hozó felvonást, hogy Gauff eggyel többször tudta elnyerni Kosztyuk adogatójátékát, mint az ukrán az övét – 6:4-gyel a 22 éves atlantai születésű klasszis került előnybe.

Sima ügy – legyinthettek sokan, ám Kosztyukban feltámadt a becsvágy, és a második szettben villámgyorsan elhúzott 4:0-ra úgy, hogy négy bréklabdát is hárított, míg ellenfele kettőből egyet sem tudott hatástalanítani. Az ukrán hölgy az előző játszmához képest sokkal jobban uralkodott az idegein, felszabadultan teniszezett, ám 5:1-nél (!) elvesztette a fonalat, Gauff vérszemet kapott, és zsinórban hat játékot megnyerve 6:4, 7:5-tel behúzta a meccset.

TENISZ

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS

1-es csoport, 3. forduló

Coco Gauff (amerikai, 4.)–Marta Kosztyuk (ukrán, 9.) 6:4, 7:5