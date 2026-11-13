Két elképesztő mentő dobás, 284 pont, egy 52-es karriercsúcs extrával – mindez egy NBA-mérkőzésen

Kétszer mentette meg a meccset a Wizards, de hiába. Végig szoros csatát vívott a Wizards és a Pistons, a jobban kezdő hazaiak legnagyobb előnye 10, a vendégeké 11 pontos volt, 20-szor fordult az állás – és a végére maradt az izgalmak legjava. A rendes játékidő végét jelző dudaszó felharsanásakor a washingtoni Trae Young hárompontossal kiharcolta a hosszabbítás lehetőségét, majd az első öt perc végén megint egy utolsó pillanatbeli találatra volt szüksége a hazai csapatnak, és az újonc AJ Dybantsa középtávoli dobása után a labda beszédült a gyűrűbe. A második hosszabbítás első percében két csapás is érte a hazaiakat: előbb a Detroit vezére, Cade Cunningham behajított egy triplát, majd kipontozódott a Wizards egyik kulcsembere, a 30 pontnál és 15 lepattanónál járó Anthony Davis. A washingtoniak továbbra is küzdöttek, harcoltak, még Cunningham duplájára (138–142) is volt válaszuk az utolsó fél percben, végül Kevin Huerter két büntetője zárta le a meccset. A Pistons néhány napon belül másodszor is legyűrte a Wizards legénységét, amely most már hatos vereségszériát vonszol maga után. A Detroit soraiban Ausar Thompson NBA-karrierje első tripla dupláját érte el (17 pont, 11 lepattanó, 11 assziszt), odaát Davis (30) mellett Young (37) és Alex Sarr (30) is sok pontot gyártott. Sőt: jó ideje ők alkotják a franchise első harmincas trióját – amikor legutóbb Mike Davis, Earl Monroe és Gus Johnson jóvoltából egy meccsen három harmincpontos játékosa volt, még Baltimore Bullets-nek hívták a csapatot (1969)…

TRAE YOUNG'S 3 TO FORCE OT. DUNCAN ROBINSON'S SHOT IN OT. AJ DYBANTSA'S SHOT TO FORCE 2OT. CADE CUNNINGHAM FOR 50 AND 52. Big bucket after big bucket in Pistons vs. Wizards 😮‍💨 https://t.co/FybxWADohR — NBA (@NBA) November 13, 2026

Cunningham ritka bravúrja. Érdemes külön is szólni Cade Cunninghamről, hiszen nem csupán az 52 pontos karriercsúcs és 11 assziszt került a neve mellé, hanem az is, hogy egyetlenegyszer sem adta el a labdát! Márpedig amióta az Opta gyűjti az adatokat (1977–1978), még sohasem fordult elő, hogy egy 50, 10-es produkcióba ne csúszott volna bele legalább egy labdavesztés. Szóval Cunningham új fejezetet írt a liga történetébe; mindezt 16/25-ös mezőnymutatóval tette (tripla: 3/5), a büntetővonalról csupán egyet hibázva (17/18), a fentieken túl öt lepattanót, valamint egy-egy labdaszerzést és dobásblokkolást is betéve a közösbe.

EVERY BUCKET FROM CADE CUNNINGHAM'S 52-POINT NIGHT. First player in NBA history to record a 50+ point, 10+ assist game with zero turnovers since 1977-78 🔥 https://t.co/b6rjrJDihq — NBA (@NBA) November 13, 2026

Philadelphia–Toronto 123–112. LeBron James hátfájdalmak miatt nem játszott – a harmadik meccsét hagyta ki az idényben –, de ez nem jelentett akkora gondot a Sixersnek, mint Kawhi Leonard és Scottie Barnes hiánya a Raptorsnak: a hazaiak Tyrese Maxey (27 pont) és Joel Embiid (20) vezérletével simán nyertek.

Minnesota–Dallas 133–94. A Wolves sorozatban ötödször győzött, a Dallast egyhuzamban hetedszer verte meg, méghozzá nagyon: ez a csapat eddigi legnagyobb különbségű győzelme ebben az idényben. LaMelo Ball hat triplát célba juttatva zárt 22 ponttal, kiosztott kilenc gólpasszt (idénycsúcs). Bőven volt lehetőség cserélni, rajta kívül öten is eljutottak legalább 13 pontig, és senkinek sem kellett 27 percnél többet a pályán tölteni. A három győzelem után vesztő Mavs soraiban Cooper Flagg 12, Kyrie Irving 10 pontnál akadt el, gyengélkedésük következtében a kispadról érkező Zaccharie Risacher vezette a lőlapot 22 ponttal.

Phoenix–Charlotte 101–96. Gyorsulni látszik a Suns, a korábban csupán egy meccset megnyerő arizonai csapat a legutóbbi öt pályára lépéséből négyet győzelemmel zárt. Devin Booker 30 ponttal, hét assziszttal és három labdaszerzéssel vette ki a részét a sikerből, Dillon Brooks 15, Collin Gillespie 13 pontot ért el, míg Miles Bridges a győzelem mellett 11 ponttal és hat lepattanóval tette emlékezetessé a volt csapata elleni első mérkőzését.

NBA, ALAPSZAKASZ

Philadelphia 76ers–Toronto Raptors 123–112

Washington Wizards–Detroit Pistons 140–144 – 2 h. u.

Minnesota Timberwolves–Dallas Mavericks 133–94

Phoenix Suns–Charlotte Hornets 101–96