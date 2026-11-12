Montenegró nyert, és feljutott a B-ligába, Albánia is csak egy lépésre tőle
Albánia felülmúlta a második félidőben emberhátrányba kerülő finneket, így vasárnap (18 óra) Budapesten döntetlennel is kiharcolhatja a feljutást – a fehéroroszokkal az Illovszky Rudolf Stadionban csap majd össze. Az is eldőlt, hogy Finnország biztosan harmadik lesz, így az osztályozós helyet sem érheti el.
Montenegró a szünet után megfogyatkozott, de így is megverte a letteket, ezzel pedig megnyerte csoportját, azaz feljutott a B-ligába. Ciprusnak pedig az osztályozós részvétel vált biztossá, ehhez elég volt ikszelnie Örményországban.
NEMZETEK LIGÁJA
C-LIGA, 5. FORDULÓ
1. CSOPORT
Albánia–Finnország 2–0 (Muci 35., Manaj 50.)
Kiállítva: Tenho (67., Finnország)
San Marino–Fehéroroszország 0–2 (Homanov 13., Kancavi 17.)
Kiállítva: Szvirepa (90+3., Fehéroroszország)
2. CSOPORT
Örményország–Ciprus 1–1 (Garibjan 58., ill. Pikisz 9.)
Montenegró–Lettország 2–1 (N. Krsztovics 70., Marasz 90+1., ill. Melniks 72.)
Kiállítva: Sz. Szavics (57., Montenegró)