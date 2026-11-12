Schäfer András, aki sohasem adja fel; Hőskölteményből keserű tanmese: hová tűnt a grúzok varázsa

SZ. M.SZ. M.
2026.11.12. 23:50
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Schäfer András NS-ajánló magyar válogatott

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Ötvenedik válogatott mérkőzésén léphet pályára szombaton Schäfer András Grúziában, a csupa szív középpályásnak rengeteg nehézségen kellett átmennie, mire pályafutásában eljutott idáig. Galambos Dániel összeállítása

Hőskölteményből keserű tanmese: hová tűnt a grúzok varázsa? A 2024-es Európa-bajnokság hősei két év alatt odáig jutottak, hogy a Nemzetek Ligája B-ligájában maradásért küzdenek, és helyzetük sérülések, valamint a támadójáték eredménytelensége miatt egyaránt fejtörést okoz a szakmai stábnak a szombati NL-mérkőzés előtt, amelynek helyszínére lapunk tudósítója, Borsos László már megérkezett

Lesz még energia! Hosszú utazás után, de édes szájízzel tért haza csütörtökön a magyar női kosárlabda-válogatott az Eb-selejtező első fordulója után Németországból. A vb-4. ellenfél szerdai legyőzése Juhász Dorka szerint a korábban kialakult egység eredménye. Bobory Balázs írása

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Mintha mi sem történt volna – idényzárás a Közel-Keleten. Továbbra sem kötött tűzszünetet Irán és az Egyesült Államok, így a közel-keleti térség országait elméletileg továbbra is bármikor támadások érhetik. A Formula–1 ennek ellenére elkötelezte magát a katari és abu-dzabi idényzárás mellett. Zsoldos Barna háttéranyaga

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Schäfer András NS-ajánló magyar válogatott
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