A Levante és a Betis is csak hosszabbításban tudta legyőzni negyedosztályú ellenfelét a Király-kupában
A Levante és a Betis is csak hosszabbításban tudta legyőzni negyedosztályú ellenfelét csütörtökön a spanyol labdarúgó Király-kupa 1. fordulójában.
A Betis Rodrigo Marina góljával csak a 90+2. percben mentette 2–2-re, ezzel hosszabbításra a párharcot, majd a 96. percben Rodrigo Riquelme találatával már a sevillai zöld-fehérek vezettek, akik a 118. percben emberhátrányba kerültek, de megőrizték előnyüket. 2–3
A Levante is nehéz helyzetben volt, ám a 80. percben egalizált Petar Ratkov révén, a meccset pedig a 120+4. percben nyerte meg, miután Adrián Dela tizenegyesből betalált. 1–2
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
Tarancón (IV.)–Levante 1–2 – h. u.
Navalcarnero (IV.)–Real Betis 2–3 – h. u.
Legfrissebb hírek