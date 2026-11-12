A Levante és a Betis is csak hosszabbításban tudta legyőzni negyedosztályú ellenfelét a Király-kupában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.11.12. 22:30
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Adrián Dela lőtte tovább a Levantét (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
Betis Real Betis spanyol Király-kupa Levante Király-kupa
A Levante és a Betis is csak hosszabbításban tudta legyőzni negyedosztályú ellenfelét csütörtökön a spanyol labdarúgó Király-kupa 1. fordulójában.

A Betis Rodrigo Marina góljával csak a 90+2. percben mentette 2–2-re, ezzel hosszabbításra a párharcot, majd a 96. percben Rodrigo Riquelme találatával már a sevillai zöld-fehérek vezettek, akik a 118. percben emberhátrányba kerültek, de megőrizték előnyüket. 2–3

A Levante is nehéz helyzetben volt, ám a 80. percben egalizált Petar Ratkov révén, a meccset pedig a 120+4. percben nyerte meg, miután Adrián Dela tizenegyesből betalált. 1–2

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
Tarancón (IV.)–Levante 1–2 – h. u.
Navalcarnero (IV.)–Real Betis 2–3 – h. u.

 

Betis Real Betis spanyol Király-kupa Levante Király-kupa
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