„Mbappé visszatért volna Madridba, Zidane nem engedte” – pályára akarja küldeni 

P. K.P. K.
2026.11.13. 08:31
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Kylian Mbappé a szintén sérült Marcus Thuram (balra) társaságában a lelátóról nézte a csütörtöki Olaszország–Franciaország mérkőzést (Fotó: AFP)
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Kylian Mbappé Franciaország Zinédine Zidane Olaszország
A francia labdarúgó-válogatott csütörtökön, Kylian Mbappé nélkül Olaszország ellen szenvedte el az első vereségét a nyáron kinevezett új szövetségi kapitány, Zinédine Zidane irányításával, miközben spanyol sajtóértesülések szerint konfliktus támadt a Real Madrid sérüléssel bajlódó csatára és a szakember között.

 

A mérkőzés bizonyos szakaszaiban jól játszottunk, különösen az első félidőben – értékelt az uefa.com-nak Zinédine Zidane, miután Olaszországban elszenvedte az első vereségét a francia válogatott szövetségi kapitányaként (3–1). – Igaz, hogy nem sikerült több gólt szereznünk, de számos helyzetet dolgoztunk ki, sőt kétszer a kapufát is eltaláltuk. Nem volt minden rossz. Talán csak az zavart, hogy Olaszország második góljára nem tudtunk megfelelően reagálni. A második félidőben védekezésben akadtak nehézségeink.”

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A milánói meccs előtt megjelentek olyan sajtóhírek, melyek szerint a találkozóról combizomsérülés miatt hiányzó Kylian Mbappé és Zinédine Zidane között konfliktus alakult ki. Egy spanyol újságíró, Marcos Benito beszélt arról az El Chiringuito televíziós műsorban, hogy Mbappénak volt egy megállapodása a Real Madrid orvosi stábjával, ha bármilyen fizikai problémát érez, akkor a válogatottól azonnal visszatér Spanyolországba. Ezért, miután a csütörtöki meccset megelőző edzésen fájdalmat érzett, már készen állt Párizsban a magánrepülőgépe, hogy visszavigye Madridba, de Benito szerint Zidane nem engedte neki, hogy elhagyja a válogatottat, és végül el is utazott Milánóba a csapattal, bár a meccskeretbe nem nevezték be.

Zidane az olaszok elleni meccs után röviden reagált arra a kérdésre, Mbappé játszik-e vasárnap a törökök ellen.

„Erre dupla esély van – mondta nevetve Zidane. – Ez volt a terv, hogy ma pihen, vasárnap pedig játszik, szóval remélem, hogy pályára lép.”

Marcos Benito szerint azonban konfliktus alakult ki a csatár és a kapitány között, amiért a szakember nem engedte visszatérni Mbappét Madridba, és hasonló a helyzet Aurélien Tchouaméni esetében is, aki sérülés miatt el sem utazott Milánóba, de továbbra is a francia keret tagja, és készül a csapattal a következő meccsre.

„Remek teljesítményt nyújtottak a srácok. Remélem, a szurkolók is jól érezték magukat– nyilatkozta a Rai Sportnak a 0–1-ről megfordított és 3–1-re megnyert meccs után az olaszok szövetségi kapitánya, Roberto Mancini. – Van még tennivalónk, hosszú út áll előttünk, a fiúk mindenképp jóvá akarják tenni a korábbiakat (utalt a kapitány sikeretlen vb-selejtezőkre – a szerk.). A franciák gólja után is sikerült megőriznünk a nyugalmunkat, nem törtünk össze, visszataláltunk a helyes útra és teljesen megérdemelt győzelmet arattunk.”
MANCINI: TELJESEN MEGÉRDEMELT GYŐZELMET ARATTUNK, DE VAN MÉG TENNIVALÓNK

NEMZETEK LIGÁJA
5. FORDULÓ
A-LIGA
1. CSOPORT
Olaszország–Franciaország 3–1 (1–1)
Milánó, San Siro. Vezette: Kovács István (romániai)
Olaszország: G. Donnarumma – Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori – Frattesi (Doumbia, 73.), Tonali, Barella (Ricci, 90+2.) – S. Esposito (Vergara, 62.), F. Esposito (Scamacca, 90+2.), Cambiaghi (Dimarco, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Mancini
Franciaország: Maignan – Gusto (Kumbedi, 77.), Upamecano, Jacquet, Truffert (A. Diouf, 77.) – Cherki (Camavinga, 82.), Da Cunha, Rabiot – Olise, D. Doué (Mayulu, 77.), B. Barcola (Kroupi, 77.). Szövetségi kapitány: Zinédine Zidane
Gólszerző: F. Esposito (26., 75. – a másodikat 11-esből), Frattesi (63.), ill. Olise (10.)

A CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

Kylian Mbappé Franciaország Zinédine Zidane Olaszország
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