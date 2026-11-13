„Mbappé visszatért volna Madridba, Zidane nem engedte” – pályára akarja küldeni 

A milánói meccs előtt megjelentek olyan sajtóhírek, melyek szerint a találkozóról combizomsérülés miatt hiányzó Kylian Mbappé és Zinédine Zidane között konfliktus alakult ki. Egy spanyol újságíró, Marcos Benito beszélt arról az El Chiringuito televíziós műsorban, hogy Mbappénak volt egy megállapodása a Real Madrid orvosi stábjával, ha bármilyen fizikai problémát érez, akkor a válogatottól azonnal visszatér Spanyolországba. Ezért, miután a csütörtöki meccset megelőző edzésen fájdalmat érzett, már készen állt Párizsban a magánrepülőgépe, hogy visszavigye Madridba, de Benito szerint Zidane nem engedte neki, hogy elhagyja a válogatottat, és végül el is utazott Milánóba a csapattal, bár a meccskeretbe nem nevezték be.

Zidane az olaszok elleni meccs után röviden reagált arra a kérdésre, Mbappé játszik-e vasárnap a törökök ellen.

„Erre dupla esély van – mondta nevetve Zidane. – Ez volt a terv, hogy ma pihen, vasárnap pedig játszik, szóval remélem, hogy pályára lép.”

Marcos Benito szerint azonban konfliktus alakult ki a csatár és a kapitány között, amiért a szakember nem engedte visszatérni Mbappét Madridba, és hasonló a helyzet Aurélien Tchouaméni esetében is, aki sérülés miatt el sem utazott Milánóba, de továbbra is a francia keret tagja, és készül a csapattal a következő meccsre.

„Remek teljesítményt nyújtottak a srácok. Remélem, a szurkolók is jól érezték magukat– nyilatkozta a Rai Sportnak a 0–1-ről megfordított és 3–1-re megnyert meccs után az olaszok szövetségi kapitánya, Roberto Mancini. – Van még tennivalónk, hosszú út áll előttünk, a fiúk mindenképp jóvá akarják tenni a korábbiakat (utalt a kapitány sikeretlen vb-selejtezőkre – a szerk.). A franciák gólja után is sikerült megőriznünk a nyugalmunkat, nem törtünk össze, visszataláltunk a helyes útra és teljesen megérdemelt győzelmet arattunk.” MANCINI: TELJESEN MEGÉRDEMELT GYŐZELMET ARATTUNK, DE VAN MÉG TENNIVALÓNK

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

Olaszország–Franciaország 3–1 (1–1)

Milánó, San Siro. Vezette: Kovács István (romániai)

Olaszország: G. Donnarumma – Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori – Frattesi (Doumbia, 73.), Tonali, Barella (Ricci, 90+2.) – S. Esposito (Vergara, 62.), F. Esposito (Scamacca, 90+2.), Cambiaghi (Dimarco, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Mancini

Franciaország: Maignan – Gusto (Kumbedi, 77.), Upamecano, Jacquet, Truffert (A. Diouf, 77.) – Cherki (Camavinga, 82.), Da Cunha, Rabiot – Olise, D. Doué (Mayulu, 77.), B. Barcola (Kroupi, 77.). Szövetségi kapitány: Zinédine Zidane

Gólszerző: F. Esposito (26., 75. – a másodikat 11-esből), Frattesi (63.), ill. Olise (10.)

A CSOPORT ÁLLÁSA