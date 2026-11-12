Hiába Güler csodagólja, Törökországban is nyertek a belgák

L. M.L. M.
2026.11.12. 20:19
Arda Güler (pirosban) nagy gólt lőtt, Jérémy Doku (11) pedig kellemetlen perceket okozott a török védelemnek (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Arda Güler Törökország Belgium
Hátrányba került, de fordítani tudott a belga labdarúgó-válogatott Törökország ellen a Nemzetek Ligája 5. fordulójában. Az A-liga 1. csoportjában játszott mérkőzésen Arda Güler hiába szerzett hatalmas gólt szabadrúgásból, a 2–1-es vereség miatt a törököknek biztossá vált a búcsú, a következő kiírásban a B-ligában szerepelnek majd.

Ötödik vereségét szenvedte el sorozatban a török válogatott, amely Arda Güler szabadrúgásgóljával még vezetett is a belgák ellen – a Real Madrid játékosa nagyjából 27 méterről tekert a jobb felső sarokba. Nem sokáig voltak hátrányban a vendégek, hét perccel később Jérémy Doku faképnél hagyta ellenfelét a tizenhatos sarkánál, a középre adott lapos beadására Kevin De Bruyne érkezett, és a kapuba talált. A török védelem teljesen szabadon hagyta a Napoli középpályását, majd ugyanígy tett egy következő belga támadásnál Charles De Ketelaere-ral, aki Maxim De Cuyper labdája után nem hibázott az üres kapura.

A szünet után is aktívabbak maradtak a belgák, de tovább már nem tudták növelni előnyüket. Egyenlíteni azonban a törökök sem tudtak – Gülernek hiába volt egy említésre méltó helyzete a hajrában.

Ezzel a győzelemmel Mark van Bommel csapata feljött a csoport második helyére, és továbbra is van esélye a továbbjutásra. A törökök már biztosan utolsó helyen végeznek a négyesben, és búcsúznak az A-ligától.

NEMZETEK LIGÁJA
5. FORDULÓ
A-LIGA
1. CSOPORT
Törökország–Belgium 1–2 (Güler 20., ill. De Bruyne 27., De Ketelaere 30.)
20.45: Olaszország–Franciaország (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
3. CSOPORT
20.45: Csehország–Spanyolország (Tv: Spíler1)
20.45: Anglia–Horvátország (Tv: Arena4)

 

 

Nemzetek Ligája Arda Güler Törökország Belgium
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