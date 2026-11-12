Hiába Güler csodagólja, Törökországban is nyertek a belgák

Ötödik vereségét szenvedte el sorozatban a török válogatott, amely Arda Güler szabadrúgásgóljával még vezetett is a belgák ellen – a Real Madrid játékosa nagyjából 27 méterről tekert a jobb felső sarokba. Nem sokáig voltak hátrányban a vendégek, hét perccel később Jérémy Doku faképnél hagyta ellenfelét a tizenhatos sarkánál, a középre adott lapos beadására Kevin De Bruyne érkezett, és a kapuba talált. A török védelem teljesen szabadon hagyta a Napoli középpályását, majd ugyanígy tett egy következő belga támadásnál Charles De Ketelaere-ral, aki Maxim De Cuyper labdája után nem hibázott az üres kapura.

A szünet után is aktívabbak maradtak a belgák, de tovább már nem tudták növelni előnyüket. Egyenlíteni azonban a törökök sem tudtak – Gülernek hiába volt egy említésre méltó helyzete a hajrában.

Ezzel a győzelemmel Mark van Bommel csapata feljött a csoport második helyére, és továbbra is van esélye a továbbjutásra. A törökök már biztosan utolsó helyen végeznek a négyesben, és búcsúznak az A-ligától.

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

Törökország–Belgium 1–2 (Güler 20., ill. De Bruyne 27., De Ketelaere 30.)

20.45: Olaszország–Franciaország (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

3. CSOPORT

20.45: Csehország–Spanyolország (Tv: Spíler1)

20.45: Anglia–Horvátország (Tv: Arena4)