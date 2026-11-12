Zidane-nal először kaptak ki a franciák – Olaszország a csoportgyőzelem küszöbén

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

Olaszország–Franciaország 3–1 (1–1)

Milánó, San Siro. Vezette: Kovács István (romániai)

Olaszország: G. Donnarumma – Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori – Frattesi (Doumbia, 73.), Tonali, Barella (Ricci, 90+2.) – S. Esposito (Vergara, 62.), F. Esposito (Scamacca, 90+2.), Cambiaghi (Dimarco, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Mancini

Franciaország: Maignan – Gusto (Kumbedi, 77.), Upamecano, Jacquet, Truffert (A. Diouf, 77.) – Cherki (Camavinga, 82.), Da Cunha, Rabiot – Olise, D. Doué (Mayulu, 77.), B. Barcola (Kroupi, 77.). Szövetségi kapitány: Zinédine Zidane

Gólszerző: F. Esposito (26., 75. – a másodikat 11-esből), Frattesi (63.), ill. Olise (10.)

Bármilyen taktikát is eszelt ki Roberto Mancini a francia válogatott megállítására, saját kapusa, Gianluigi Donnarumma gyorsan keresztülhúzta számításait. A Manchester City futballistája senkitől sem zavartatva odapasszolta a labdát Michael Olisének, a vendégek támadója pedig csak annyit mondott „merci”, majd betört a tizenhatoson belülre, és egy csel után a kapuba lőtt. Úgy tűnt, a rangadót combsérülés miatt kihagyó Kylian Mbappé hiányában is könnyed győzelmet arathatnak a franciák, az olasz válogatott azonban negyedóra elteltével visszajött a mérkőzésbe. Nicolo Cambiaghi párharcot nyert a bal oldalon Malo Gustóval szemben, az alapvonaltól visszaadott labdát Francesco Pio Esposito közelről a kapuba piszkálta. A mérkőzés ezután kiegyenlítetté vált, igaz, az újabb gólhoz a franciák álltak közelebb: a 35. percben mintaszerűen járt a labda lábról lábra, a támadás végén pedig Bradley Barcola a kapufát találta el.

Az olasz válogatott nagy lendülettel vetette bele magát a folytatásba, aminek meg is lett az eredménye. Gusto ismét nem állt a helyzet magaslatán védekezésben, Cambiaghit a tizenhatoson belül buktatta, a jogosan megítélt büntetőt azonban Sebastiano Esposito a bal kapufa mellé lőtte! A hazai szurkolóknak nem kellett sokáig bánkódniuk, a csereként beálló Federico Dimarco szinte azonnal gólpasszt adott Davide Frattesinek, a bal oldalról középre tett labda Gusto mellett haladt el – maradjunk annyiban, nem élete mérkőzését játszotta a Chelsea jobbhátvédje. Hasonló elmondható persze Dayot Upamecanóról is, aki Antonio Vergarát buktattta tizenegyest érően, a labda mögé ezúttal Francesco Pio Esposito állt, és ő nem hibázott, kilőtte a jobb alsó sarkot. Az olaszoknak, amilyen rosszul indult, olyan széppé vált az este: a jövőre nézve biztató győzelmet arattak az eddig veretlen franciák fölött, akiknek ez volt az első vereségük a világbajnokság után kinevezett új szövetségi kapitánnyal, Zinédine Zidane-nal a kispadon. 3–1

A csoport másik mérkőzésén Belgium 2–1-re nyert Törökországban. A hazaiaknál Arda Güler bizonyította, miért kedvelik egyre jobban a Real Madridnál: a 20. percben harminc méterről csavarta a labdát szabadrúgásból a kapu jobb felső sarkába, a belgák azonban nem zuhantak össze. Kevin De Bruyne az októberben szerzett duplája után ismét betalált a török kapuba, kisvártatva pedig Charles De Ketelaere szerezte meg a vezetést a vendégeknek, és mivel több gól nem esett a találkozón, ez a győzelmet is jelentette. A csoport utolsó fordulóját november 15-én rendezik, Belgium Olaszországot fogadja, míg a törökök Franciaországba mennek.