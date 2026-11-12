Kane válogatott csúcstartó lett, tizenegyesgóljával verték meg az angolok a horvátokat

CSEHORSZÁG–SPANYOLORSZÁG

A csoportelsőség bebiztosításáért lépett pályára Prágában a spanyol válogatott, így Luis de la Fuente nem ezt a mérkőzést választotta arra, hogy új dolgokat próbáljon ki. A sérülteket ugyanakkor pótolnia kellett, Ferran Torres, Yéremi Pino, Fermín López, Martín Zubimendi és Dean Huijsen is a kezdőben kapott helyet.

Már a kezdő sípszótól kezdve magához ragadta az irányítást a vendégcsapat, de az első lövést (pontosabban fejest) a csehek eresztették el. Ferran Torresnek több lehetősége is volt az első félidő közepén, majd szögleteket követően Huijsen és Pau Cubarsí is fejjel veszélyeztetett. A jeget Álex Baena törte meg, aki Lukás Ambros kezezése után próbálkozhatott a tizenegyespontról. Az Atlético Madrid támadója Mikel Oyarzabal hiányában állt oda a büntetőhöz, és kíméletlenül a kapu jobb oldalába vágta a labdát.

Pályafutása első gólpasszát oszthatta volna ki Unai Simón, méghozzá alig pár perccel a második félidő kezdete után. A spanyolok kapusa Pinót ugratta ki hosszan, a Crystal Palace támadója betalált ugyan, de a gólt les miatt érvénytelenítették. Nem sokkal ezt követően a csehek közel jártak az egyenlítéshez, előbb egy hosszú bedobás után David Zima lőtt a kapu fölé, majd Lukás Prodov lövése pattant meg Pedro Porrón, és a labda elpattogott a kapu mellett. Santi Denia válogatottja folyamatosan nyomást helyezett a világbajnok védelmére, és igazi tűzijátékot rendezett a kapu előtt a 61. percben – egymás után ötször is próbálkozott. A cseh rohamoknak Ladislav Krejcí hibája vetett véget, a csapatkapitány a csereként beálló Roberto Fernándezt rántotta le utolsó emberként, majd videózás után a piros lapot is megkapta.

A hosszabbításban többször is közel jártak a mérkőzés lezárásához a spanyolok, ezt végül a csereként beálló Marc Pubill tette meg, aki a csehek tizenhatosánál labdát szerzett, és a bal alsó sarokba helyezett. A spanyolok – az angol meccs eredménye miatt – a csoportelsőség megtartásának érdekében fogadják vasárnap Tucheléket, míg a csehek Horvátországban kerülhetik el a biztos kiesést. 0–2

Az első két spanyol gólszerző – bár Yéremi Pino gólját (balra) nem adták meg (Fotó: Getty Images)

ANGLIA–HORVÁTORSZÁG

Ugyan a pályán még csak pár passz ment le a kezdő sípszót követően, de azzal, hogy ott volt a gyepen, Harry Kane újabb rekordot döntött – ő lépett pályára a legtöbbször az angol válogatott történetében. A friss aranylabdás 126. találkozója volt ez, Peter Shilton korábbi csúcsát adta át a múltnak. Thomas Tuchel még a spanyolok elleni meccs előtt le szerette volna zárni a továbbjutás kérdését, ez a kezdőjén is meglátszott, ismét összeállt az Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham középpályástrió, Kane-t pedig Morgan Rogers és Anthony Gordon támogatta a szélekről.

126 - Harry Kane today becomes the record appearance holder for the England men's national team with 126 caps, overtaking goalkeeper Peter Shilton. Legend. https://t.co/OYQS1wTvFs — OptaJoe (@OptaJoe) November 12, 2026

Kisebb meglepetésre horvát területi dominanciával indult a meccs, az angolok pedig viszonylag komfortosan érezték magukat a beszorított helyzetben. Amikor kiszabadultak a kapujuk elől, előbb egy Anderson-, majd egy Trent Alexander-Arnold-lövéssel veszélyeztettek. A vezető gólt megelőző akció Kane zseniális keresztlabdájával indult, a Bayern München csatára Bellinghamnek ívelte át a labdát a jobb oldalra, a védelem mögé. A Real Madrid futballistája érintés nélkül küldte azt középre, a labda két horvát védőn is átjutott, és megtalálta Rogerst. A Chelsea játékosa kicsit kifordított testhelyzetben még pont annyira beleért a labdába, hogy az utat találjon Dominik Livakovic kapujába.

Kane és Gordon révén angol helyzetekkel indult a második játékrész, egy horvát szöglet után azonban a vendégek egyenlítettek. Jarell Quansah kissé könnyelműen szerette volna hazafejelni a labdát az ötösön belül, erre pedig Petar Sucic lecsapott, és a kapuba talált. A Leverkusen védője azonban gyorsan javított, egy angol sarokrúgásnál büntetőt harcolt ki. Valószínűleg senkiben sem vetődött fel kétség a végrehajtó személyét illetően, Kane – mivel értékesítette a büntetőt – góllal koronázta meg a csúcsjavítását.

Több horvát helyzet még veszélyeztette az angolok kapuját, a „háromoroszlánosok” pedig James Garner révén gólt is szereztek, ezt azonban nem adták meg, Bellingham ugyanis lesen tartózkodott. Anglia a győzelemmel már biztosan ott lesz a kieséses szakaszban, míg a horvátoknak pontot kell szerezniük a csehek ellen, hogy ne legyen biztos a kiesésük. 2–1